Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman şimdi tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğuydu...

Aile Şerefi filminin kötü kalpli, şımarık, zengin çocuğu Oktay'a hayat veren usta oyuncu Eriş Akman'a yıllar acımasız davrandı. Akıp giden zamanın azizliğine uğrayan isimlerden olmaktan kaçamayan 76 yaşındaki Eriş Akman'ı son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Yeşilçam'ın unutulmazlarından Aile Şerefi filminde Adile Naşit, Münir Özkul Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda başta olmak üzere değerli oyuncularla oynama fırsatı yakalayan Eriş Akman'ın eski halinden eser kalmadı. İşte Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin yıldızlarının değişimleri...