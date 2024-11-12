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Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman şimdi tanınmaz halde! Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğuydu...

Aile Şerefi filminin kötü kalpli, şımarık, zengin çocuğu Oktay'a hayat veren usta oyuncu Eriş Akman'a yıllar acımasız davrandı. Akıp giden zamanın azizliğine uğrayan isimlerden olmaktan kaçamayan 76 yaşındaki Eriş Akman'ı son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Yeşilçam'ın unutulmazlarından Aile Şerefi filminde Adile Naşit, Münir Özkul Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda başta olmak üzere değerli oyuncularla oynama fırsatı yakalayan Eriş Akman'ın eski halinden eser kalmadı. İşte Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin yıldızlarının değişimleri...

Giriş Tarihi: 12.11.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 08:03
Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman şimdi tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğuydu...

Yeşilçam'ın kült yapımlarından olan 'Aile Şerefi' bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Her gördüğümüzde izlemekten kendimizi alamadığımız Yeşilçam filmleri arasında ilk sıralarda yer alan Aile Şerefi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta oyuncuları kadrosunda barındıral Aile Şerefi 1976 da çekilmişti... Aradan geçen yıllarda içlerinden birden fazla ismi kaybettiğimiz Aile Şerefi oyuncuları merak konusu oldu. Aile Şerefi filminde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman'ın son hali ise dikkat çekti...

Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman şimdi tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğuydu...

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman şimdi tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğuydu...

1976 yapımı olan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların rol aldığı film, üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor.

Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman şimdi tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğuydu...

Efsane kadrosuyla hafızlarda yer edinen filmin kötü kalpli adamını ise Eriş Akman canlandırıyordu.

Yeşilçam yakışıklısı Eriş Akman şimdi tanınmaz halde! Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğuydu...

Filmin esas oyuncularından olan Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü karakter, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta.

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