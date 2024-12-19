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Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı'nın kızı Merve'yi gördünüz mü? Güzelliğini annesinden almış...

Yeşilçam yıldızları Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'ın kızı Merve'yi gördünüz mü?

Büyük bir aşkla evlenip, 1995 yılında ayrılan ünlü çiftin kızları büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in kızları Merve güzelliğiyle dikkatleri çekiyor.