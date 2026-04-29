Yeşilçam yıldızlarının hiç bilinmeyen güzellik sırları: O dönemde nasıl bu kadar kusursuzlardı?

Yeşilçam dünyası sadece hafızalarda yer eden filmleriyle değil, yıldız oyuncularıyla da herkesi kendine hayran bırakıyordu. Güzellikleriyle bir devri peşinden sürükleyen Türkan Şoray, Filiz Akın ve Türkan Şoray'ın o dönem uyguladığı rutinler bakın neymiş!

Giriş Tarihi: 29.04.2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 15:43
Günümüzde estetik dokunuşlar ve dijital filtreler güzellik algısını büyük ölçüde etkilerken, bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızları ise doğallıkları ve zamansız ışıltılarıyla hala ilham vermeyi sürdürüyor. İşte o efsane isimlerin hiç bilinmeyen güzellik sırları!

TÜRKAN ŞORAY

"Sultan" Türkan Şoray denilince akla gelen ilk şey, derin ve anlamlı bakışları.

Şoray'ın Yeşilçam zamanında değişmeyen ve adeta kendisiyle özdeşleşen ikonik göz makyajı, onun güzellik sırrının en önemli adımını oluşturdu.

NEBAHAT ÇEHRE

Yıllara meydan okuyan bir diğer isim olan Nebahat Çehre ise güzellik uykusuna yatmadan önce tek bir kuralı asla ihmal etmiyor: Cilt temizliği.

Çehre, kusursuz cildinin sırrını şu sözlerle özetliyor: "Mazeretin ne olursa olsun, yüzünü temizlemeden asla yatma!"

FİLİZ AKIN

Geçtiğimiz yıl, 2025'te 82 yaşında aramızdan ayrılan Türk sinemasının zarif "kolejli kızı" Filiz Akın, güzelliğini disiplinli yaşamına borçluydu.

Hürriyet'e verdiği bir röportajda, alkolden ömür boyu uzak durduğunu vurgulayan Akın, kendi yazdığı kitabında gençlik yıllarındaki ilginç formülünü şöyle anlatmıştı: "20'li yaşlarda keşfettiğim bir diyet vardı; tereyağlı kızarmış ekmek rejimi... Onu beş gün yapıp dört kilo veriyordum."

PEKİ GÜZELLİK SIRLARIYLA GÜNDEME GELEN ANCAK BİR DÖNEM ESTETİKSİZ HALİYLE DİKKAT ÇEKEN BU YEŞİLÇAM OYUNCUSUNU TANIDINIZ MI?

Geçirdiği burun estetiğiyle görünümü değişen bu Yeşilçam oyuncusunu ilk haliyle ayırt edebilir misiniz?

Bugün Yeşilçam'ın en güzel yüzleri arasında gösterilen bu oyuncunun, yıllar önce oldukça farklı bir görünüme sahip olduğu ortaya çıktı.

Aslında o dönemin dikkat çeken bu güzel ismi, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın'dan başkası değildi…

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'le birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak anılan efsane kadronun en zarif isimlerinden biri de usta oyuncu Filiz Akındı.

Gerçek adı Suna Akın olan usta sanatçı, ne yazık ki 21 Mart 2025 tarihinde hayata veda etti. Ancak Filiz Akın, yalnızca bir oyuncu olarak değil; zarafeti, duruşu ve unutulmaz rolleriyle Türk sinemasının altın çağında iz bırakan en önemli kadın yıldızlardan biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

"Beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" olarak anılan Filiz Akın'ın pek bilinmeyen yaşam öyküsü, duyanları hem şaşırttı hem de derinden hüzünlendirdi.

İŞTE BİLİNMEYENLERİ...

Evlilikleri, ailesi, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle her dönem merak konusu olan Filiz Akın'ın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı…

7 YAŞINDA BABASI TERK ETTİ

Ünlü oyuncu ailesine derin bir sevgiyle bağlıydı ancak babasıyla hiçbir zaman tam anlamıyla barışamadı. Henüz 7 yaşındayken babasının kendisini ve ailesini terk etmesi, hayatı boyunca affedemediği bir yara olarak kaldı.

"BABAM BENİ NE SEVDİ NE DE DÖVDÜ"

Hatta ünlü oyuncu bir dergi röportajında ailesinden bahsederken babasını içinde affetmediğini, "Babam beni ne sevdi ne de dövdü. Bir babanın prensesi olmak nedir hiç bilmiyorum. Meğerse babam konuşmayı, dokunmayı ve sevmeyi bilmiyormuş. Dilsizler, körler gibi... Onun tek iletişim aracı kemanmış. Bunu İzmir'in Filarmoni Orkestrası'nın 10. yıldönümü kutlamalarına çağırıldığımda anladım. Kemanına aşıktı o, başka bir şeye değil. O gün kendi kendime onu affetmeye karar versem de içimde affetmedim" sözleriyle ifade etmişti.

"BABAM VARDI AMA ASLINDA YOKTU"

Ayrıca ünlü oyuncu babasıyla ilgili, "Kemanına olan coşkusu, tutkusu ve aşkını bana tercih ettiği için affedemedim. Anneme güya çok âşıkken, gençlik aşkı olan bir kadın için bizi terk etti. Benim babam vardı ama aslında yoktu" demişti.

ESKİ KİRACILARI DEHŞET SAÇMIŞ!

Akın, 1991 yılında bir bayram günü babası Bekir Sami Akın ile üvey annesinin eski kiracıları tarafından boğularak hayatlarını kaybettiği haberini aldı. Filiz Akın, sessizliğini korudu ve o konuyla ilgili bir daha hiç konuşmadı.

"BANA TAPTI"

Annesiyle ilişkisine de değinen Filiz Akın, "Annem, babamın sevgi açığını kapatmak için bana taptı! Onun adeta oyuncak bebeğiydim. Çok soylu, çok varlıklı ya da tanınmış birilerinin çocuğu değildim ama hiç sosyal sınıf gibi bir sıkıntım olmadı. Para sıkıntısı çektiğimiz günler de yaşadık. Bazen şaşırıyorum, annemin onca sıkıntının içinde nasıl bu kadar modern, ileri görüşlü ve zevkli bir kadın olarak kalabildiğine... Beni yokluk içindeyken bile en ucuz malzemelerle süsler, saçlarımı maşayla kıvırır, bir prensese çevirirdi" dedi.

EN BÜYÜK ŞANSI ONUN EŞİ SÖNMEZ KÖKSAL OLDU

Ünlü oyuncu, 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlenmiş ve 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğmuştu. Ancak Filiz Akın, Türker İnanoğlu'nun Gülşen Bubikoğlu'yla birlikte olduğunu öğrenmişti. Filiz Akın aradığı mutluluğu bu evlilikte değil, Sönmez Köksal'la buldu.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Yaklaşık 33 yıldır evli olan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutladı. Filiz Akın'ın paylaşımında eşinden bahsettiği anlar büyük dikkat çekti.

"BANA HEDİYE..."

Ünlü sanatçı, eşiyle paylaşımında, "İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgi ile olmaya çalışan bir evliliğe, eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye... Teşekkürler…" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık sorunlarıyla bir süre mücadele eden ünlü sanatçının sağlık durumu ise iyi.

Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık, hem komedi hem de dram filmlerindeki performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir sanatçıydı.

5 Nisan 1925'te İstanbul'da dünyaya gelen Alışık, tiyatroya olan tutkusuyla genç yaşta sanat dünyasına adım attı. İlk kez 1939'da amatör olarak sahneye çıktı ve bu tutku onu Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biri yaptı.