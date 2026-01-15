Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’a damga vurmuştu! Bu küçük çocuğu tanıdınız mı?

Yeşilçam’a damga vurmuştu! Bu küçük çocuğu tanıdınız mı?

Bu gördüğünüz küçük çocuk, Yeşilçam'a damga vuran isimlerden bir tanesi! Hem şarkıcı, hem oyuncu olarak ünlenen bu isim geçmişten unutulmaz izler bıraktı. Peki siz bu küçük çocuğu tanıdınız mı?

Giriş Tarihi: 15.01.2026 19:12
Fotoğraftaki bu küçük kız çocuğu, Yeşilçam'a adım attığı anda yeteneğiyle milyonları kendisine hayran bıraktı.

Bu mavi gözlü kız çocuğu, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda etkileyici sesiyle de dikkat çeken isimler arasındaydı.

Minik kız, zamanla büyüdü ve hem sahnelerde hem de ekranlarda boy gösterdi. Peki siz bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

İŞTE O İSİM!

O mavi gözlü minik kız çocuğu, Hülya Avşar'dan başkası değil!

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Yıllar önce objektiflere böyle yansıyan bu sevimli çocuk, masum bakışları ve tatlı gülümsemesiyle dikkat çekiyor. Aradan geçen yıllar onu bambaşka bir noktaya taşıdı. Şimdilerde milyonların hayranlıkla izlediği, ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Peki bu minik yüzün büyüyüp kim olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Onun tarzı, oyunculuğu ve özel hayatına dair her detay magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Bir dönem tatlı gülüşüyle tanınan o çocuk, bugün kırmızı halının en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

O küçük yaşta bile ışığı vardı… Şimdi hayranlarının kalbini fethediyor!

O isim, atv ekranlarında yayınlanan "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'tan başkası değil!

Şimdi sırada bir başka yıldız var… Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden biri, henüz çocukken çekilen kareleriyle yine hayranlarını şaşırtıyor. Bakalım bu kez fotoğraflardaki minik yüzü tanıyabilecek misiniz?

Henüz küçücük bir çocukken sarışın saçları, masmavi gözleri ve sevimli gülüşüyle herkesi büyüleyecek kadar özel bir görünüme sahipti.

Daha o zamanlarda bakışlarındaki ışık, ileride milyonların hayranlıkla izleyeceği bir isim olacağının adeta işareti gibiydi.

Fotoğrafı görenler, onun masum ama aynı zamanda çok dikkat çekici yüz hatlarını "yakışıklılığı doğuştan gelmiş" yorumlarıyla değerlendirdi.

Evet, bu fotoğrafın sahibi Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'dan başkası değil. Küçüklüğünde bile dikkat çeken karizmasıyla büyüyen Tatlıtuğ, bugün hem başarılı bir oyuncu hem de sevgi dolu bir baba.

Üstelik minik oğlu Kurt Efe de babasının adeta kopyası! Sarı saçları ve masum bakışlarıyla babasına olan inanılmaz benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor...

Çocukluk yıllarında altın sarısı saçları ve masum yüzüyle adeta bir porselen bebeği andırıyordu.

O yıllardan bu yana değişmeyen ışıltısı, bugün de milyonların dikkatini çekiyor. Eski fotoğrafları görenler "Zaman hiç işlememiş" yorumunu yaparken, şimdilerde sosyal medyada yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alıyor.

Magazin gündeminden düşmeyen bu isim, artık göz önünde bir hayat sürüyor. Zarif tarzı, mutlu aile yaşantısı ve özel anlarını paylaştığı karelerle her daim adından söz ettiriyor.

O minik sarışın kız ise İdo Tatlıses'in biricik eşi Yasemin Şefkatli!

Yıllar öncesine ait bu nadir çocukluk fotoğrafı, sanatçının müzik tutkusunun ne kadar küçük yaşlarda başladığını gözler önüne seriyor. O minik halinden bugünkü sahne performansına uzanan bu yolculuk, hayranlarını hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor.

Şimdi hepimizin gönüllerinde taht kurdu. Hem başarılı kariyeri hem de mutlu ailesiyle hepimizin gözdesi olan bu ünlü ismi siz tanıyabildiniz mi?

O minik çocuk şimdi milyonların severek takip ettiği Alişan...

Şimdilerde Buse Varol ile mutlu evliliğinden 2 çocuğu bulunan ünlü şarkıcının oğlu Burak da sık sık kendi çocukluğuna benzetiliyor.

Bir küçüklük resmi de ünlü bir şarkıcımızdan... Küçük yaştaki masum bakışları ve tatlı gülümsemesiyle dikkat çeken bu minik kız, yıllar içinde sesi ve sahne hakimiyetiyle Türk müziğinin parlayan yıldızı, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Küçük yaşta başladığı sahne yolculuğu, onu kısa sürede şöhretin zirvesine taşıdı ve milyonların sevgisini kazanan bir sanatçı haline getirdi.

O artık sadece bir şarkıcı değil, tarzıyla, duruşuyla ve sahnedeki enerjisiyle tam anlamıyla bir ikon haline geldi.