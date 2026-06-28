Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının efsanevi jönü Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 26 Haziran 2026 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybetti. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Yılanların Öcü" gibi Yeşilçam'ın hafızalara kazınan yüzlerce filminde başrol oynayan usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı. Sanat dünyasından dostlarının, sevenlerinin ve ailesinin katıldığı bu anma törenin ardından büyük usta, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.