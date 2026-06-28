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Yeşilçam'da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının efsanevi jönü Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 26 Haziran 2026 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybetti. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Yılanların Öcü" gibi Yeşilçam'ın hafızalara kazınan yüzlerce filminde başrol oynayan usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı. Sanat dünyasından dostlarının, sevenlerinin ve ailesinin katıldığı bu anma törenin ardından büyük usta, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 17:52
Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olan usta sanatçı Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören İnanır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta isminin vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

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Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

HARBİYE'DE ANMA TÖRENİ YAPILDI

Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Tören alanına gelen aile üyeleri, dostları ve sevenleri büyük bir hüzünle usta oyuncuya veda etti.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

SONER ARICA'DAN DAYISINA DUYGUSAL VEDA...

Ünlü şarkıcı Soner Arıca, dayısının vefatının ardından duyduğu derin acıyı şu sözlerle dile getirdi:

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

GERÇEKTEN İNANAMIYORUM NİYE BURADAYIZ..."

"Çok üzgün ve şaşkınım. Ben hiçbir zaman böyle olmayacak diye düşünüyordum. Gerçekten inanamıyorum niye buradayız..."

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

"ONUN YOKLUĞU HEPİMİZİN YÜREĞİNDE DERİN BİR BOŞLUK"

Kadir İnanır'ın yeğeni: "Onun yokluğu, biliyorum hepimizin yüreğinde derin bir boşluk... Canım dayım, seninle geçirdiğimiz her an benim için çok kıymetliydi. Geçen yıl annemi kaybettikten sonra dayım sığındığım limanım oldu. Onu sık sık ziyaret etmem, yanında olmam, moral vermem onu çok mutlu kılardı ve ailesinden bahsedilmesinden çok mutlu olurdu; ailesine çok bağlı bir insandı. Bütün ailemizin göz bebeğiydi. Seni daima kalbimin en derin köşesinde özlemle ve saygıyla anacağım."

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

"BENİM KAHRAMANIMDI"

Anma törenine katılanlar arasında, Kadir İnanır'la birçok efsanevi projede kamera karşısına geçen ve Türk sinemasında derin izler bırakan usta oyuncu Perihan Savaş da yer aldı. Savaş, yakın dostunun vefatının üzüntüsünü, "Ne söylenir bilmiyorum ama onu çok özleyeceğim. Benim kahramanımdı." sözleriyle dile getirdi. Oyuncu Halil Ergün ise, "Kadir'le lise yıllarından bu yana arkadaşlığımız vardı" dedi.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

"BİR DEVİR KAPANDI"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da anma törenine katılan isimler arasındaydı. "Herkesin Kadir abisiydi… Çok önemli bir oyuncuydu. Bir devir kapandı. Hepimiz onları seyrederek büyüdük zaten. Kadir abinin etkisi Türk sinemasında tartışılmaz. Ben de onunla tanışmış olmaktan, oturup konuşmuş olmaktan, dertleşmiş olmaktan, fikirlerini almış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi de son görevimizi yapmaya geldik. Kadir İnanır'ı tek bir kelimeyle tanımlamak mümkün değil. Hepimizin başı sağ olsun" diyen Tamer Karadağlı usta sanatçının Türk sinemasına bıraktığı derin izlerin asla silinmeyeceğini vurguladı.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

"BUGÜN BİZİM BİR PARÇAMIZ GİDİYOR"

Usta sanatçı için gerçekleştirilen törene katılan Sinema Genel Müdürü ve senarist Birol Güven, derin üzüntüsünü dile getirdi. Kadir İnanır ile tanışma fırsatı bulamadığını ancak usta oyuncu hakkında her zaman çok güzel şeyler duyduğunu belirten Birol Güven, onun heybetli duruşuna dikkat çekti.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Güven, "Hepimizin başı sağ olsun. Bir efsanemizi, büyük bir sanatçımızı daha uğurluyoruz. Bize anlattığı hikayeler, canlandırdığı karakterler ve yaşattığı duygular gerçekten çok güçlü ve çok derindi. Bence görkemli bir sanatçıydı. Heykel gibi bir insandı; tıpkı Cüneyt Arkın gibiydi. Unutamayacağımız bakışları vardı. Sadece ona özgü bakışlardı" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK BÜYÜK BİR İNSANI KAYBETTİK"

Anma törenine katılan Nuri Alço, "Çok büyük bir insanı kaybettik. Türk sinemasının devi; bakışlarıyla karakterini ortaya koyan, karakterli, sağlam yapılı, çok güzel bir insandı. Allah rahmet etlesin. Allah toprağını bol etsin. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok zor konuşuyorum zaten" derken üzüntüsünü dile getirdi.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

NURİ ALÇO, KADİR İNANIR'IN OYUNCULUĞUNU ANLATTI

Anma töreninde Nuri Alço, Kadir İnanır'ın oyunculuğu ise şu sözlerle anlattı: "Kadir abi bambaşka bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onunla yaşamak, onunla bir takım şeyler paylaşmak, ben bir sürü filmde beraber oynadım kendisiyle. Bu kadar sete hakim olan, bu kadar karakterli şahsiyetli, seti yöneten, bütün hareketleri takip eden, oyunculara çok değer veren biriydi. O zaman saat vardı, sabah kalkacak sete. O, bütün odaları gezer, herkes yattı mı, odasında mı değil mi diye kontrol ederdi. Her şeye hakim olan, çok güzel karakter yapısına sahip olan tam bir Türk tiplemesi, tam bir babacandı. Yüzüne, gözlerine bakamazsın. Gözlerine, bakışlarına dayanamazsın. Herkes ürker onun bakışlarından çekinir, korkar. İç yapısı o kadar güzeldir ki kalbi. O kadar güzel bir insan ki. Allah rahmet eylesin."

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK GÜZEL BAKARDI"

Anma törenine katılan Kerem Alışık, gözleri dolu dolu Kadir İnanır'ı söyle anlattı, "Çok güzel güzeldi, çok güzel bakardı. Gülüşünden sevda akardı. Bizim aile dostumuzdu. Çocukluğumdu, gençliğimdi, sinemamdı. O güldükçe sinema güldü. Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Çok büyük bir değerdi, çok büyük bir kıymetti. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı Cennet olsun. Nurlarda yatsın inşallah."

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

İnanır'ın manevi kızı yaptığı konuşmada, "Kelimelerle anlatmak mümkün değil, son dönemde yaptığımız sohbeti hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

"O HER ZAMAN İÇİMİZDE YAŞAYACAK"

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, anma töreninde sahneye çıkan yeğeni Levent İnanır'ın şu sözleri salondakileri gözyaşlarına boğdu: "Kadir dayım... Sözlerime 'dayım' diye başlayacağım. O büyük bir usta, büyük bir aktör ve büyük bir insandı. Ondan çok şey öğrendim; hatta hayatta öğrendiğim şeylerin çoğunu, ağırlıklı olarak büyük bir kısmını ondan öğrendiğimi söyleyebilirim. Onun erdemlerini yaşatmaya ve sürdürmeye devam edeceğim. Kadir dayım yıllar önce verdiği bir röportajında, 'Ben bir gün ölürsem, Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak' demişti. Yine kendi söylemiyle, 'Benim bedenim gider ama yaptığım filmler yıllar sonra bile keyifle izlenecek' derdi. Hepimizde derin izler bıraktı, biz de o izlerle yaşamaya devam edeceğiz. O nedenle ben onunla vedalaşmıyorum; çünkü o her zaman içimizde yaşayacak, zaten yaşıyor da..."

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

FİLMLERİNDEN VE RÖPORTAJLARINDAN KESİTLER...

Kadir İnanır için düzenlenen anma töreninde; usta sanatçının röportajlarından kısa kesitler ve bugüne kadar rol aldığı filmlerden özel sahneler yayınlandı.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kadir İnanır; sevenleri, sanat camiasından arkadaşları ve ailesi eşliğinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Kadir İnanır'ın cenaze törenine katılan Hülya Avşar, "Hiç beklemiyordum açıkçası. Çünkü ara ara gidiyordu hastanede tedaviye fakat sonra yine sapasağlam çıkıyordu. Ben çok duygusalım şu an. Çünkü Yeşilçam duayenleri, canımız, hepimizin aşkı, herkesin aşkı böyle teker teker kaybolacak. Yine çıkacak ve yine reklamlarda oynayacak diye beklerken inanamadım yani ama Allah'ın takdiri işte yapacak bir şey yok" dedi.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

EN ACI VEDA

Beraber birçok filmde birlikte rol aldığı Türkan Şoray da Kadir İnanır'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

YALNIZ BIRAKMADILAR

Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'da Kadir İnanır'ı son yolculuğuna uğurlamaya geldi.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

KADİM DOSTU ALDIĞI ACI HABERE DAYANAMADI! KADİR İNANIR'IN VEFATINI ÖĞRENEN TÜRKAN ŞORAY FENALAŞTI!

Kadir İnanır'ın vefat haberi, tüm ülkede derin bir sarsıntı yarattı. Yalnızca beyazperdede sergilediği eşsiz oyunculuğuyla değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde uyandırdığı saygıyla da milyonların gönlünde taht kuran unutulmaz aktörün bu vedası, sanat dünyasında yeri asla doldurulamayacak devasa bir boşluk bıraktı.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Ancak vefat haberinin en çok sarstığı isimlerin başında, şüphesiz ki İnanır'ın sinemadaki en ikonik partneri olan Türkan Şoray geliyordu.

Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

İddialara göre, usta aktris bu kahreden bir telefonla öğrendi. Görüşme esnasında acı gerçeği duyan Şoray'ın büyük bir şok yaşadığı, aniden fenalaştığı ve gözyaşları içinde kalarak telefon konuşmasına devam edemediği öne sürüldü.