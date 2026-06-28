Yeşilçam’da bir devir kapandı! Usta sanatçı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor...

EN UZUN SOLUKLU DİZİSİ "MARZİYE" OLDU
Sanatçının en uzun soluklu dizisi, TGRT'de yayınlanan ve Gülben Ergen'le başrollerini paylaştığı "Marziye" adlı yapım oldu. Dizi, 1998 ile 2000 yılları arasında toplam 65 bölüm olarak ekranlara geldi.
Kadir İnanır, 1995-1996 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve halkın sorunlarını gündeme taşıyan "Böyle Gitmez" isimli televizyon programının sunuculuğunu yaptı. Yapım, bir dizi değil, toplumsal aksaklıkları ve sorunları işleyen bir haber ve tartışma programı niteliğindeydi.
Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen İnanır, hiç evlenmedi.
Sanatçı, aynı zamanda Türk sinemasının usta oyuncusu olmasının yanı sıra kariyeri boyunca 2 filmde yönetmenlik koltuğuna oturdu. 1991 yapımı "Ah Gardaşım" adlı dram türündeki filmin ve 1992 tarihli "Savcı" adlı dizinin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendi.
SON OLARAK 2019'DA "KAPI" FİLMİNDE ROL ALDI
İnanır, son olarak 2019'da Midyatlı Süryani bir ailenin dramını ve köklere dönüş hikayesini anlatan sinema filmi "Kapı"da başrolde yer aldı. 2012'nin şubat ayında bel fıtığı nedeniyle ameliyatı olan İnanır, hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle yeniden bir ameliyat daha oldu.
Sanatçı, 3 Nisan 2013'te AK Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik "Akil Adamlar" listesine Akdeniz Bölgesi'nden girdi.
İnanır, 11 Şubat 2018'de rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atması (emboli) nedeniyle acil ameliyata alıan İnanır, daha sonra 24 Mart 2024'de Beykoz'daki evinde inme geçirdi ve bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Usta sanatçının hayatı, yönetmen Hüseyin Karabey tarafından "Kuzeyden Gelen Adam" başlığıyla belgesel olarak da hazırlandı. Yaklaşık 13 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen yapım, 44. İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu.
Kadir İnanır'ın ayrıca rol aldığı dizi ve filmler arasında "Kuzey Rüzgarı", "İzmir Çetesi", "İpsiz Recep", "Kardelen", "Kırık Ayna", "Derman Bey", "Elveda Katya", "Son Cellat", "Aşk Ölümden Soğuktur", "Tatar Ramazan Sürgünde", "Fırat", "Üç Arkadaş", "Kara Gün", "Aslanlar Kükreyince", "Dağların Kartalı", "Ankara Ekspresi" ve "Dertli Gönlüm" yer alıyor.