Yeşilçam’da ela gözleriyle beğenilmişti! ‘Davaro’nun yıldızı Pembe Mutlu’nun son hali görenleri hayrete düşürdü!
Yeşilçam'da ela gözleriyle beğeni toplamıştı Pembe Mutlu! Ünlü oyuncu Pembe Mutlu'nun son halini görenler şaşırdı. Bir döneme damga vuran güzelliğiyle ilgi toplayan oyuncuyu görenler tanıyamıyor. İşte Pembe Mutlu'nun son hali!
Giriş Tarihi: 25.08.2025 18:14