Yeşilçam’da ela gözleriyle beğenilmişti! ‘Davaro’nun yıldızı Pembe Mutlu’nun son hali görenleri hayrete düşürdü!

Yeşilçam'da ela gözleriyle beğeni toplamıştı Pembe Mutlu! Ünlü oyuncu Pembe Mutlu'nun son halini görenler şaşırdı. Bir döneme damga vuran güzelliğiyle ilgi toplayan oyuncuyu görenler tanıyamıyor. İşte Pembe Mutlu'nun son hali!

Giriş Tarihi: 25.08.2025 18:14
Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Yeşilçam'ın ela gözlü dilberiydi... Çiçek Abbas'ın Nazlı'sı, Davaro'nun Cano'suydu..Yani güzeler güzeli Pembe Mutlu.

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti.

Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Şimdilerde 70 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok.

Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı. Bizler onu daha çok 'Çiçek Abbas', 'Davaro' gibi filmlerle tanıyoruz.

Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı.

Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı.

Bırakmak ki ne bırakmak. Ne yapıyor ne ediyor kimse bilmiyor.

PEKİ PEMBE MUTLU NERELERDE?

50'den fazla filmde oynayan Pembe Mutlu sinemaya veda etmişti.

Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

Pembe Mutlu bir dönem Çiçek Abbas ve Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı.

Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi.

Pembe Mutlu'nun şuan ne yaptığını bilen yok fakat son görüntüsü sizi gerçekten çok şaşırtacak. Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz.

PEMBE MUTLU KİMDİR?

Pembe Mutlu Yeşilçam sinema dünyasının usta isimleri arasında yer almaktadır.

Peki kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi sinema filmlerinde rol aldı? Kısaca oyunculuk hayatı ve biyografi bilgileri.

1955 yılında dünyaya gelen Pembe Mutlu Denizli doğumludur. Gerçek ismi ise Pembe Gül'dür.

Usta oyuncu Denizli doğumludur, birçok kaynakta ise baba tarafından aslen Giresun'lu olduğu belirtilmektedir.

1981 ve 1993 yılları arasında etkin olarak birçok sinema filminde rol alan usta isim 80'li yıllarda rol aldığı filmler ile isminden fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştır.

1981 yılında başrolünü usta oyuncu Kemal Sunal'ın üstlendiği Davaro filmi ile sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ardından yıldızı parlamış.

Filmlerde doğal ve sade hali ile sevilmiş dönemin en önemli isimleri ile aynı filmlerde rol almış ve yönetmenlerle çalışmıştır.

Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini üstlendiği Çiçek Abbas adlı sinema filminde Nazlı karakteri ile de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır.

Davaro filminde ise Cano karakterini canlandırmıştır.

Yaklaşık olarak 12 senelik sinema hayatı boyunca 100 civarında filmde rol almış, dram ve komedi türünde rol aldığı filmler ile Türk sinema dünyasına damgasını vurmayı başarmıştır.