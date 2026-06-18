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Yeşilçam’da Emel Yıldız'a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: “Bu ölüm beni çok üzdü”

Türk sinemasının efsane isimlerinden Emel Yıldız, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılan Türkan Şoray, tabut başında büyük bir yıkım yaşarken arkadaşına son vedasını bu sözlerle yaptı…

Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:30 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 08:34
Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

Türk sinemasında üretimin zirve yaptığı 1950'li ve 60'lı yıllarda setlerin tozunu yutan Emel Yıldız, beyaz perdenin en karakteristik simalarından biriydi.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

Kariyeri boyunca Vahşi Kız, Cumbadan Rumbaya, Avare Mustafa ve Cilalı İbo Perili Köşkte gibi döneme yön veren çok sayıda yapımda boy gösterdi. Sektörün fabrika gibi işlediği o dönemde, sinemanın efsane kadrolarıyla aynı stüdyoları paylaştı ve unutulmaz afişlerde kendine yer buldu.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

KIZINI KAYBETTİ...

Uzun süredir magazin dünyasından ve kameralardan uzak, kendi kabuğunda bir yaşam süren sanatçının dünyası, kısa süre önce gelen trajik bir haberle altüst oldu. Birbirlerine son derece bağlı oldukları bilinen kızı Elif Sofya'yı 40 gün önce kaybeden Emel Yıldız, bu kayıpla adeta derin bir yasa gömüldü.

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Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

SANAT DÜNYASINI YASA BOĞAN VEDA

Evladının vefatının üzerinden henüz birkaç hafta geçmişken, 85 yaşındaki usta oyuncudan gelen son haber tüm sevenlerini yıktı. Kızının acısına daha fazla dayanamayan Yeşilçam'ın asırlık çınarı, hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Üzücü haberin ardından usta sanatçı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kızı Elif Sofya'yı henüz 40 gün önce toprağa veren ve evlat acısıyla sarsılan Emel Yıldız'ın cenaze törenine damadı, torunu, yakın komşuları, sevenleri ve sanat dünyasından oyuncu Tuna Arman ile Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray katıldı. Yıldız'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

"BENİ SİNEMAYLA İLK TANIŞTIRAN KİŞİYDİ"

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ve derin bir üzüntü yaşayan ünlü oyuncu Türkan Şoray, tabut başında usta sanatçıya veda ederken duygusal açıklamalarda bulundu. Sinemaya adım atış öyküsünün arkasındaki gizli kahramanın Emel Yıldız olduğunu dile getiren Şoray, şu ifadeleri kullandı:

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

"BU ÖLÜM BENİ ÇOK ÜZDÜ"

"Benim çok değerli ablam. Yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölüm beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

"ÖLENE KADAR KALBİMDE YAŞAYACAK"

Her zaman ölene kadar kalbimde yaşayacak. Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni sinemaya film setlerine götürmüştü. Oradan sonra ben sinemaya başladım. Son ana kadar her dakika görüşemesek de telefonla her zaman görüşüyorduk"

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

EVLADININ ACISINA DAYANAMAYAN BİR DİĞER İSİM ALP BALKAN'IN BABASI MUSTAFA BALKAN OLMUŞTU...

'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Eczacı Bahadır' rolüyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu ve müzisyen Alp Balkan 13 Mayıs'ta yaşamını yitirmişti.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

Acı haber, Film-San Vakfı tarafından duyurulmuştu. Vakfın yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

56 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Alp Balkan, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

95 yaşındaki Mustafa Balkan, oğlunun tabutunun başından bir an olsun ayrılmamıştı...

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

24 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ancak oğlunun vefatına dayanamayan baba Mustafa Balkan, oğlunun ölümünden 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

Mustafa Balkan'ın vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli tam 24 gün oldu. Maalesef babası Mustafa amcayı da kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

ALP BALKAN KİMDİR?

Alp Balkan, Türk televizyon dünyasında oyuncu ve müzisyen kimliğiyle tanınan bir isimdir. 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya gelen Balkan, geniş kitlelerce özellikle 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde uzun yıllar canlandırdığı 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınmış ve sevilmiştir.

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

KARİYERİ VE ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Oyunculuk kariyerine 1992 yılında başlayan ve fenomen haline gelen 'Mahallenin Muhtarları' ile adım atan Balkan, bu projenin ardından çeşitli televizyon dizilerinde de boy göstermiştir. Yer aldığı başlıca yapımlar şunlardır:

-Yusuf Yüzlü

-Belalı Baldız

-Davetsiz Misafir

-Müzik Çalışmaları

Yeşilçam’da Emel Yıldız’a hüzünlü veda! Türkan Şoray tabutu başında arkadaşına böyle veda etti: Bu ölüm beni çok üzdü

Sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra müzik dünyasında da aktif bir kariyere sahiptir. Birçok ünlü ismin vokalistliğini üstlenen Balkan, müzisyen kimliğiyle de sanat camiası içerisinde profesyonel çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca Film-San Vakfı bünyesinde tiyatro jüri üyeliği görevini de üstlenerek sanatın mutfak kısmında da yer almıştır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör