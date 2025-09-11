Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Yeşilçam'da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Yeşilçam'da Kemal Sunal'la unutulmaz filmlerde rol alan Nur Gürkan, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu gençken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez ameliyat olmuştu. Gürkan'ın yeniden bıçak altına yattığı öğrenildi...

Giriş Tarihi: 11.09.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 07:40
Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen oyuncu, "Zehir Hafiye" filminde rol aldı. Ayrıca "Alacakaranlık", "İlişkiler" ve "Elif" gibi projelerde de izleyici karşısına çıktı.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Uzun yıllar boyunca sektörde aktif olan oyuncu, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da ismi hala gündemde.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

AMELİYAT MASASINA YATTI!

Yıllar sonra ortaya çıkan türk sinema ve tiyatrosunun deneyimli ismi Nur Gürkan yıllar önce olduğu boyun kırığı ameliyatını tekrar oldu.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Gençken geçirdiği trafik kazasında boynu kırılan ve felç kalır dedikleri hastalığını başarılı operasyon ile bugüne kadar zararsız şekilde yaşayan Gürkan hastalığının nüksetmesiyle yeniden ameliyat oldu.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Kemal Sunal'la filmlerde oynayan, Levent Kırca ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında yer alan Gürkan önceki hafta geçirdiği ikinci boyun ameliyatıyla ikinci kez felç kalmaktan kurtuldu.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

PEKİ KEMAL SUNAL'LA KAMERA KARŞISINA GEÇEN BİR DİĞER İSİM MERAL ZEREN'İN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Sunal, unutulmaz filmleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Onunla birlikte birçok projede yer alan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Meral Zeren de hafızalara kazınan oyuncular arasında yerini aldı.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Özellikle Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner gibi yapımlarda Kemal Sunal'ın partneri olarak izleyicinin karşısına çıkan Zeren, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Ancak yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan usta oyuncu, zaman zaman hayranlarının ilgisiyle yeniden gündeme geliyor.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Zeren, son olarak bir hayranının paylaştığı fotoğraf aracılığıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Onu uzun yıllar sonra görenler, büyük değişimine şaşırmadan edemedi.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Türk sinemasında unutulmaz rollere imza atan Meral Zeren, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini tamamlamadan sahne hayatına adım atan Zeren, henüz 13 yaşında şarkıcılık yapmaya başladı.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Yeşilçam'da hızla yükselen kariyeri boyunca sayısız filmde başrol oynayan Meral Zeren, özellikle komedi ve macera türündeki yapımlarda boy gösterdi. 1970'li yıllarda Türk Sanat Müziği'ne yönelerek Selami Şahin'den ders aldı ve sahnelere solist olarak geri döndü.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Oyunculuk ve müzik kariyerini aynı anda yürüten Meral Zeren, 1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai isimli 45'lik plak çalışmasını çıkardı. Sinemadaki son büyük rolü ise 1980 yapımı Banker Bilo filminde oldu.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

1980'li yıllarda tiyatroya yönelen sanatçı, Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı adlı müzikallerde rol aldı. 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle televizyona dönüş yaptı. Ancak en büyük çıkışlarından birini, 1986 yılında başladığı assolistlik kariyeriyle yakaladı. 1990'lı yıllara kadar sahnelerde büyük ilgi gören sanatçı, gazino kültürünün sona ermesiyle birlikte sahnelere veda etti.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Televizyon dizileri ve filmlerinde yer almaya devam eden Meral Zeren, zamanla gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Bebek'teki evinde kedileriyle birlikte yaşamını sürdüren usta sanatçı, zaman zaman sahile inerek Boğaz'ın keyfini çıkardığını belirtiyor.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Ancak onun hakkında sosyal medyada çıkan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Zeren, adına açılan sahte hesaplara ve yanlış bilgilere karşı hayranlarını uyardı.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

İŞTE ŞİMDİKİ HALİ!

Bir dönemin en gözde oyuncularından biri olan Meral Zeren'in son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Onu yıllar sonra görenler, "Yıllar ona da acımamış" yorumlarında bulunurken, bazı hayranları ise usta oyuncunun her zaman güzelliğini ve zarafetini koruduğunu savundu.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Uzun yıllardır kameraların uzağında yaşayan Meral Zeren, zaman zaman gündeme gelse de, daha çok sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Yeşilçam'dan tanıdığımız ancak yıllar içerisindeki değişimiyle hayrete uğratan tek kişi Meral Zeren değil. İşte şimdiki hallerini gördüğünüzde şaşkınlığa uğrayacağınız diğer isimler...

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

SERTAN ACAR'IN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Sertan Acar, 70'li yıllarda "Ayşecik" serisinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Kısa süren sinema kariyerinde birçok iz bırakan rolde yer alan Acar, sadece 2,5 yıl içinde Yeşilçam'ın önemli yüzlerinden biri haline geldi. Ancak oyunculuğu bırakıp diş hekimliğine yönelen Acar, bugün Kerpe'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

ŞÖHRETİN KAPILARI AÇILIYOR

Acar'ın sinema kariyerine başlaması adeta bir film senaryosunu andırıyor. Abisi Serkan Acar'ın, Ses Mecmuası'nın düzenlediği "En Yakışıklı Futbolcu" yarışmasını kazanmasıyla film yapımcılarının ilgisini çekmesi, bu süreci başlatan olay oldu.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından, Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak kişi olarak Sertan Acar'ın adı geçti. O dönemde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

Ünlü yönetmen Aram Gülyüz'ün teklifiyle, deneme çekimine bile gerek kalmadan sinema macerası başlamış oldu.

Yeşilçam’da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!

SİNEMA SETLERİNDE UNUTULMAZ ANILAR

Acar, ilk filmi "Bahar Çiçeği"nde Ediz Hun ve Zeynep Değirmencioğlu ile başrolü paylaştı. Oyunculuk konusunda deneyimi olmamasına rağmen, set arkadaşlarının büyük desteğini gördü.

Özellikle usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın derslerinde kendisine yardımcı olması, Acar için unutulmaz anılardan biri oldu. Sinema dünyasında hızla tanınan genç oyuncu, peş peşe filmler çekerek Yeşilçam'ın romantik jönlerinden biri haline geldi.