Yeşilçam'da Kemal Sunal ile kamera karşısına geçmişti... Nur Gürkan yıllar sonra ortaya çıktı: Ameliyat masasına yattı!
Yeşilçam'da Kemal Sunal'la unutulmaz filmlerde rol alan Nur Gürkan, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu gençken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez ameliyat olmuştu. Gürkan'ın yeniden bıçak altına yattığı öğrenildi...
Giriş Tarihi: 11.09.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 07:40