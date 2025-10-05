Yeşilçam’da sevecen ve samimi tiplemeleriyle hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Necdet Tosun bakın nereli çıktı!

Sevim Hanım ile dünya evine giren sanatçının bu evlilikten kendisi gibi oyuncu, Erdal ve Gürdal adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

Usta oyuncu, iş dolayısıyla gittiği Almanya'da bir trafik kazası geçirdi. Tedavi için İstanbul'a getirilen Tosun, kazadan 13 gün sonra, 10 Mayıs 1975'te 49 yaşındayken vefat etti. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.