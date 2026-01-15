Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Yeşilçam'da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Türk sinemasının en parlak dönemlerinden biri olan Yeşilçam, hafızalara kazınan sayısız yıldızla izleyicinin gönlünde silinmez izler bıraktı. Doğallıkları, zarafetleri ve içten oyunculuklarıyla bir döneme damga vuran o isimlerden biri, yıllar önce çekilmiş kareleriyle yeniden konuşuluyor. Estetik dokunuşlar öncesine ait olduğu belirtilen bu nostaljik fotoğraf sosyal medyada dolaşıma girerken, karedeki zarif yüzün kime ait olduğu merak konusu oldu. Bakalım siz bu efsane ismi ilk bakışta tanıyabilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 15.01.2026 07:40
Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Geçirdiği estetik müdahaleler sonrası bambaşka birine dönüşen bu Yeşilçam yıldızı, görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar önceki sade ve doğal haliyle de güzel olsa da şimdi hafızlarımızda zarafetin ve güzelliğin simgelerinden biri olarak yer edinen ünlü ismin yaşadığı belirgin değişim, dikkatli gözlerden kaçmıyor. Bir döneme güzelliğiyle damga vuran bu efsane ismi artık ayırt etmek hiç de kolay değil. Peki sizce bu nostaljik hikayenin kahramanı kim?

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Bir dönem çok farklı bir görünüme sahip olan bu Yeşilçam yıldızı, yıllar içinde geçirdiği değişimle sinemanın en güzel yüzleri arasında anılmaya başladı.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Aslında o çok konuşulan isim, geçen yıl mart ayında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane güzeli Filiz Akın'dan başkası değil. Zarafeti, asil duruşu ve Türk sinemasına kazandırdığı unutulmaz rollerle hafızalara kazınan Akın, yıllar önce çekilmiş bu kareyle bir kez daha sevenlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Aradan geçen zamana rağmen Filiz Akın'ın beyazperdede bıraktığı iz, hala ilk günkü kadar güçlü.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" arasında gösterilen usta oyuncu Filiz Akın, zarafeti ve duru güzelliğiyle Türk sinemasının unutulmazları arasına adını yazdırdı. Oyunculuğunun yanı sıra stil sahibi duruşu ve modern çizgisiyle de bir döneme damga vuran Akın, Yeşilçam'ın en özel simalarından biri olarak hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Gerçek adı Suna Akın olan usta sanatçı Filiz Akın, Türk sinemasının altın çağına damga vuran en önemli kadın oyunculardan biri olarak kabul ediliyor. Zarafeti, oyunculuk yeteneği ve etkileyici duruşuyla bir dönemin simgesi haline gelen Akın, Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran unutulmaz isimler arasında yer alıyor.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

BİLİNMEYEN HAYAT HİKAYESİ HEM ŞAŞIRTTI, HEM DE HÜZÜNLENDİRDİ

"Beyaz perdenin Avrupai yüzü", "kolejli kızı" ve "sarışın yıldızı" olarak anılan Filiz Akın'ın yaşam öyküsü, duyan herkesi hem şaşırtıyor hem de derinden hüzünlendiriyor. Güzelliği kadar zarafetiyle de Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncunun hayatının perde arkasında ise zorluklarla dolu, bir o kadar da ilham verici bir hikaye yatıyor.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

İŞTE BİLİNMEYENLERİ...

İşte yaptığı evlilikler, ailesi, güzelliği ve yeteneğiyle ilgi çeken Filiz Akın'ın bilinmeyenleri…

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

7 YAŞINDA BABASI TERK ETTİ

Ünlü oyuncu ailesini çok sevdi ancak babasıyla bir türlü barışamadı. 7 yaşında babasının onu ve ailesini terk etmesini yıllarca affetmedi.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

"BABAM BENİ NE SEVDİ NE DE DÖVDÜ"

Hatta ünlü oyuncu bir dergi röportajında ailesinden bahsederken babasını içinde affetmediğini, "Babam beni ne sevdi ne de dövdü. Bir babanın prensesi olmak nedir hiç bilmiyorum. Meğerse babam konuşmayı, dokunmayı ve sevmeyi bilmiyormuş. Dilsizler, körler gibi... Onun tek iletişim aracı kemanmış. Bunu İzmir'in Filarmoni Orkestrası'nın 10. yıldönümü kutlamalarına çağırıldığımda anladım. Kemanına aşıktı o, başka bir şeye değil. O gün kendi kendime onu affetmeye karar versem de içimde affetmedim" sözleriyle ifade etmişti.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

"BABAM VARDI AMA ASLINDA YOKTU"

Ayrıca ünlü oyuncu babasıyla ilgili, "Kemanına olan coşkusu, tutkusu ve aşkını bana tercih ettiği için affedemedim. Anneme güya çok âşıkken, gençlik aşkı olan bir kadın için bizi terk etti. Benim babam vardı ama aslında yoktu" demişti.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

ESKİ KİRACILARI DEHŞET SAÇMIŞ!

Akın, 1991 yılında bir bayram günü babası Bekir Sami Akın ile üvey annesinin eski kiracıları tarafından boğularak hayatlarını kaybettiği haberini aldı. Filiz Akın, sessizliğini korudu ve o konuyla ilgili bir daha hiç konuşmadı.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

"BANA TAPTI"

Annesiyle ilişkisine de değinen Filiz Akın, "Annem, babamın sevgi açığını kapatmak için bana taptı! Onun adeta oyuncak bebeğiydim. Çok soylu, çok varlıklı ya da tanınmış birilerinin çocuğu değildim ama hiç sosyal sınıf gibi bir sıkıntım olmadı. Para sıkıntısı çektiğimiz günler de yaşadık. Bazen şaşırıyorum, annemin onca sıkıntının içinde nasıl bu kadar modern, ileri görüşlü ve zevkli bir kadın olarak kalabildiğine... Beni yokluk içindeyken bile en ucuz malzemelerle süsler, saçlarımı maşayla kıvırır, bir prensese çevirirdi" dedi.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

EN BÜYÜK ŞANSI ONUN EŞİ SÖNMEZ KÖKSAL OLDU

Ünlü oyuncu, 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlenmiş ve 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğmuştu. Ancak Filiz Akın, Türker İnanoğlu'nun Gülşen Bubikoğlu'yla birlikte olduğunu öğrenmişti. Filiz Akın aradığı mutluluğu bu evlilikte değil, Sönmez Köksal'la buldu.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞLARDI

Yaklaşık 33 yıldır evli olan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Filiz Akın'ın paylaşımında eşinden bahsettiği anlar büyük dikkat çekmişti.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

"BANA HEDİYE..."

Ünlü sanatçı, eşiyle paylaşımında, "İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgi ile olmaya çalışan bir evliliğe, eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye... Teşekkürler…" ifadelerini kullanmıştı.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HAYATINI KAYBETTİ

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, 21 Mart'ta 82 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak da anılan usta oyuncu, bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık, hem komedi hem de dram filmlerindeki performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir sanatçıydı.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

5 Nisan 1925'te İstanbul'da dünyaya gelen Alışık, tiyatroya olan tutkusuyla genç yaşta sanat dünyasına adım attı. İlk kez 1939'da amatör olarak sahneye çıktı ve bu tutku onu Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biri yaptı.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

TURİST ÖMER İLE EFSANELEŞTİ

Sadri Alışık, 1964 yılında "Turist Ömer" karakteriyle Türk sinemasında silinmez bir iz bıraktı. İlk olarak "Helal Olsun Ali Abi" filminde yan karakter olarak ortaya çıkan Turist Ömer, o kadar sevildi ki kendi film serisini yarattı. Alışık, bu karakterle hem güldürdü hem de toplumsal mesajlar verdi. Turist Ömer, Alışık'ın sinema kariyerinin simgesi haline geldi.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

OFSAYT OSMAN VE HAŞMET İBRİKTAROĞLU

Alışık, sadece Turist Ömer ile değil, "Ofsayt Osman" ve "Haşmet İbriktaroğlu" gibi unutulmaz karakterlerle de izleyicileri kendine hayran bıraktı. Özellikle "Ah Güzel İstanbul" filmindeki Haşmet İbriktaroğlu karakteri, Türk sinemasının en kült rolleri arasında yerini aldı. Alışık, bu karakterlerle sıradan insanların hayatını büyük bir ustalıkla yansıttı.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

MÜZİSYENLİĞİ VE GAZİNO ŞOVLARI

Sadri Alışık, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir müzisyendi. 1960'lı yıllarda filmlerde seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerin gönlünü kazandı.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

1968'de başladığı gazino şovlarında ise hem şarkılar söyledi hem de hikayeler anlattı. "Ah Müjgan Ah" gibi hikayeleriyle seyircileri hem güldürdü hem de hüzünlendirdi.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Alışık, 1959 yılında Yeşilçam'ın güzel yıldızı Çolpan İlhan ile evlendi. Bu evlilikten oğulları Kerem Alışık dünyaya geldi.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Çift, hem özel hayatlarında hem de sinema setlerinde birbirlerine destek oldu. Alışık, ailesine ve sanatına her zaman büyük bir tutkuyla bağlı kaldı.

Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

VEFATI VE MİRASI

18 Mart 1995'te hayata veda eden Sadri Alışık, geride unutulmaz bir sinema mirası bıraktı. Eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi, her yıl düzenlenen ödüllerle sanatçının anısını yaşatıyor.