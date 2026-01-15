Yeşilçam’da zarafet denince akla gelen ilk isimdi! Estetiksiz haliyle tanıyabildiniz mi?

Türk sinemasının en parlak dönemlerinden biri olan Yeşilçam, hafızalara kazınan sayısız yıldızla izleyicinin gönlünde silinmez izler bıraktı. Doğallıkları, zarafetleri ve içten oyunculuklarıyla bir döneme damga vuran o isimlerden biri, yıllar önce çekilmiş kareleriyle yeniden konuşuluyor. Estetik dokunuşlar öncesine ait olduğu belirtilen bu nostaljik fotoğraf sosyal medyada dolaşıma girerken, karedeki zarif yüzün kime ait olduğu merak konusu oldu. Bakalım siz bu efsane ismi ilk bakışta tanıyabilecek misiniz?