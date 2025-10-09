Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’dan günümüze çocuk rollerinde oynayan ünlü isimler büyüdü! Bakın nasıl değiştiler!

Yeşilçam’dan günümüze çocuk rollerinde oynayan ünlü isimler büyüdü! Bakın nasıl değiştiler!

Yeşilçam'dan günümüze birçok film ve dizide oynayan çocuk oyuncular büyüdü. Onlar da milyonlarca kişinin gözleri önünde olgunlaştı. İşte çocuk oyuncular ve son halleri!

Giriş Tarihi: 09.10.2025 18:06
Yeşilçam'dan günümüze birçok film ve dizide rol alan çocuk oyuncular şimdilerde büyüdü. Peki siz bu ünlü isimlerin son halini gördünüz mü?

Ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu rolünde İbram karakterini canlandıran Hüsnü Yıldız koskocaman oldu.

Oyuncu Hüsnü Yıldız, şimdilerde tanınmaz halde!

İşte ünlü yıldızın son hali!

Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren 'Babam ve Oğlum' filminde canlandırdığı karakterle öne çıkmıştı Ege Tanman...

Ünlü oyuncu Ege Tanman, şimdilerde büyüdü ve delikanlı oldu.

İşte Ege Tanman'ın son hali!

'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle öne çıkan oyuncu Furkan Kızılay, ekranlar önünde büyüyen bir diğer isimlerden bir tanesiydi.

Yıllar ünlü oyuncu için de çabuk geçti.

İşte Furkan Kızılay'ın son hali!

Bir döneme damga vuran 'Aliye' dizisinde Arda karakterine hayat veren çocuk Ayberk Koçar, sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ayberk Koçar, büyüdü.

İşte ünlü oyuncunun son hali!

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Çocukluk yıllarında altın sarısı saçları ve masum yüzüyle adeta bir porselen bebeği andırıyordu.

O yıllardan bu yana değişmeyen ışıltısı, bugün de milyonların dikkatini çekiyor. Eski fotoğrafları görenler "Zaman hiç işlememiş" yorumunu yaparken, şimdilerde sosyal medyada yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alıyor.

Magazin gündeminden düşmeyen bu isim, artık göz önünde bir hayat sürüyor. Zarif tarzı, mutlu aile yaşantısı ve özel anlarını paylaştığı karelerle her daim adından söz ettiriyor.

O minik sarışın kız ise İdo Tatlıses'in biricik eşi Yasemin Şefkatli!

Yıllar öncesine ait bu nadir çocukluk fotoğrafı, sanatçının müzik tutkusunun ne kadar küçük yaşlarda başladığını gözler önüne seriyor. O minik halinden bugünkü sahne performansına uzanan bu yolculuk, hayranlarını hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor.

Şimdi hepimizin gönüllerinde taht kurdu. Hem başarılı kariyeri hem de mutlu ailesiyle hepimizin gözdesi olan bu ünlü ismi siz tanıyabildiniz mi?

O minik çocuk şimdi milyonların severek takip ettiği Alişan...

Şimdilerde Buse Varol ile mutlu evliliğinden 2 çocuğu bulunan ünlü şarkıcının oğlu Burak da sık sık kendi çocukluğuna benzetiliyor.

Masum bakışları ve sevimli gülüşüyle herkesin kalbini kazanacak bir çocuktu. Bu kare, onun yıllar sonra nasıl bir yıldıza dönüşeceğinin adeta habercisi gibiydi.

Zaman geçti, o küçük kız büyüdü ve güzelliğiyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar aldı. Şöhreti ve parlak ışıkları geride bırakıp bambaşka bir yol seçti.


Bugün ekranlardan uzak olsa da, yaptığı iyilikler ve yardım faaliyetleriyle herkesin gönlünde ayrı bir yer edindi. Onun adı artık sadece oyunculuğuyla değil, insanlığa kattıklarıyla da anılıyor.


43 yaşına giren ünlü isim, çocukluk fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi. Fotoğrafı görenler "Zaman onun güzelliğine dokunmamış" yorumları yapmadan geçemedi. Peki siz tanıyabildiniz mi?