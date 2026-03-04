Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

1970'lerin o masalsı atmosferinde, beyaz perdenin parlayan yıldızı olarak milyonları peşinden sürükleyen Sertan Acar, kariyerinin en parlak döneminde kimsenin beklemediği bir hamle yapmıştı. Alkış seslerini ve kameraların ışıltısını geride bırakıp kendine çok daha sakin, bambaşka bir yol çizen usta isim, yıllar süren inzivasının ardından yeniden gün ışığına çıktı. Acar'ın objektiflere yansıyan son hali, sadece geçen yılların izlerini değil, aynı zamanda Yeşilçam'ın o unutulmaz ve zarif ruhunu da beraberinde getirdi.