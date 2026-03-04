Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70'lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar'ın son halini gören inanamıyor

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70'lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar'ın son halini gören inanamıyor

1970'lerin o masalsı atmosferinde, beyaz perdenin parlayan yıldızı olarak milyonları peşinden sürükleyen Sertan Acar, kariyerinin en parlak döneminde kimsenin beklemediği bir hamle yapmıştı. Alkış seslerini ve kameraların ışıltısını geride bırakıp kendine çok daha sakin, bambaşka bir yol çizen usta isim, yıllar süren inzivasının ardından yeniden gün ışığına çıktı. Acar'ın objektiflere yansıyan son hali, sadece geçen yılların izlerini değil, aynı zamanda Yeşilçam'ın o unutulmaz ve zarif ruhunu da beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 16:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 16:42
Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Kameraların en sevdiği yüzlerden biriyken 'bu kadar yeter' dedi ve şöhret basamaklarını hızla inip, bambaşka bir kariyerin kapısını aralayarak ezberleri bozdu.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Bir dönem herkes onu konuşuyordu, o ise susmayı tercih etti. Şöhretin zirvesindeyken rotayı ıssızlığa kıran Sertan Acar, şimdilerde doğanın kucağında yepyeni bir kimlikle hayat buluyor. Yıllar süren derin sessizliğini ilk kez bozan usta oyuncu, kameralardan kaçış öyküsünü ve inzivadaki saklı yaşamını tüm samimiyetiyle paylaşıyor.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

70'li yılların Türk sinemasına damga vuran Sertan Acar, hafızalara kazınan 'Ayşecik' filmlerinin karizmatik yüzü olarak milyonların sevgisini kazandı.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Sinema dünyasında fırtınalar estirdiği süre sadece 2,5 yıldı; ancak Sertan Acar bu kısa zamana koca bir ömürlük şöhret sığdırdı. Yeşilçam'ın en parlak yüzlerinden biriyken ani bir kararla setlere veda etti ve asıl mesleği olan diş hekimliğine odaklandı. Parıltılı sahnelerin yerini artık Kerpe'nin eşsiz doğası ve dinginliği almış durumda.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

ŞÖHRETİN KAPILARI AÇILIYOR

Acar'ın sinema kariyerine başlaması adeta bir film senaryosunu andırıyor. Abisi Serkan Acar'ın, Ses Mecmuası'nın düzenlediği "En Yakışıklı Futbolcu" yarışmasını kazanmasıyla film yapımcılarının ilgisini çekmesi, bu süreci başlatan olay oldu.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından, Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak kişi olarak Sertan Acar'ın adı geçti. O dönemde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Ünlü yönetmen Aram Gülyüz'ün teklifiyle, deneme çekimine bile gerek kalmadan sinema macerası başlamış oldu.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

SİNEMA SETLERİNDE UNUTULMAZ ANILAR

Acar, ilk filmi "Bahar Çiçeği"nde Ediz Hun ve Zeynep Değirmencioğlu ile başrolü paylaştı. Oyunculuk konusunda deneyimi olmamasına rağmen, set arkadaşlarının büyük desteğini gördü.

Özellikle usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın derslerinde kendisine yardımcı olması, Acar için unutulmaz anılardan biri oldu. Sinema dünyasında hızla tanınan genç oyuncu, peş peşe filmler çekerek Yeşilçam'ın romantik jönlerinden biri haline geldi.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

ÜNİVERSİTE HAYATI VE ŞÖHRETİN ZORLUKLARI: İŞTE SERTAN ACAR'IN SON HALİ!

Sinemada parlaması, Acar'ın üniversite hayatını da derinden etkiledi. Makyajını çıkarmayı bilmediği için derslere makyajlı gitmesi ve kantinde herkesin ona dönüp bakması, onun için zaman zaman sıkıcı hale geldi.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

O dönemde İstanbul'un nüfusu az olduğu için insanlar vapurda bile kendisini tanıyordu. Kısa sürede gelen şöhret, Acar'ı bir noktada bunaltmaya başladı.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

BEYAZ PERDEDEN DİŞ HEKİMLİĞİNE

Sertan Acar, sinema kariyerine devam edebilecek fırsatlara sahip olmasına rağmen, diş hekimliğine olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Sinema setleri ve diş hekimliği laboratuvarı arasında geçen yoğun günler nedeniyle büyük bir karar alarak sinemayı bıraktı. Son filmlerini tamamladıktan sonra tamamen hekimliğe odaklandı.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

KERPE'DE YENİ BİR HAYAT

Emekliliğe ayrıldıktan sonra doğayla iç içe bir yaşam kuran Acar, Kerpe'de "KerpeDiem" adını verdiği bir butik otel açtı.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Aynı zamanda deniz kenarında bir kafe işletiyor ve kaz, hindi, tavuk gibi hayvanlarla doğal bir hayat sürdürüyor. Oğlu Yaman'ın müziğe olan ilgisinden bahseden Acar, onun sanatsal yönünün güçlü olduğunu söylüyor.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

ESKİ GÜNLERE DAİR HATIRALAR

Bazen eski filmlerini izlediğini belirten Acar, geçmişin İstanbul'unun bugünkünden çok farklı olduğunu dile getiriyor.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Sinema dünyasına dair unutulmaz anılarını paylaşırken, bir Japon turistin film çekimi sırasında korkuya kapılmasını hâlâ gülerek hatırlıyor. Tekrar oyunculuk yapmayı düşünmediğini belirten Acar, doğayla iç içe yaşadığı hayatın kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

BİR DEĞİŞİM HİKAYESİ DE EMEL SAYIN'DAN!

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllar içinde güzelliği ve zarafetiyle hayranlarının gönlünde taht kurdu.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Günümüzde birçok ismin yaptırdığı estetik operasyonlar en büyük tartışma konulardan birine dönüşmüş durumda. Fakat estetik yaptırmak sandığımız kadar yeni bir alışkanlık değil. Emel Sayın da yıllar önce yaptırdığı estetikle gündemde yerini aldı. İşte detaylar…

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

GENÇ YAŞTA BURUN ESTETİĞİ GEÇİRMİŞ!

Sanatçının estetik operasyonlara bakışı ve genç yaşlarda geçirdiği burun estetiği ameliyatı, zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Emel Sayın, kariyerinin başlarında, yüz hatlarını daha belirgin hale getirmek amacıyla burun estetiği operasyonu geçirdiği biliniyor.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Bu müdahale, sanatçının yüzüne uyum sağlayarak genel görünümünü iyileştirmiş ve sahne ışıkları altında daha etkileyici bir imaj sergilemesine katkıda bulunmuştur.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Yıllar sonra, 2022 yılında konuk olduğu bir programda Emel Sayın, estetikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Estetiğe karşı olmadığını belirten sanatçı, botoks uygulamaları yaptırdığını ifade etti.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Ancak, daha kapsamlı estetik operasyonlardan korktuğunu ve bu nedenle sadece botoksla yetindiğini dile getirdi. Hatta bir keresinde estetik operasyon için doktordan randevu alıp hastaneye gittiğini, ancak doktorun yapacaklarını anlattıktan sonra korkup hastaneden ayrıldığını ve daha sonra doktorunu arayıp özür dilediğini de anlattı.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Sanatçının estetik müdahalelere olan yaklaşımı ve samimi itirafları, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Yeşilçam’dan sessiz sedasız ayrılmıştı! 70’lerin en yakışıklı jönüydü: Sertan Acar’ın son halini gören inanamıyor

Emel Sayın'ın genç yaşlarda geçirdiği burun estetiği operasyonu ve yıllar içinde estetik uygulamalara olan yaklaşımı, sanatçının kariyeri boyunca sahip olduğu estetik anlayışını ve güzellik algısını gözler önüne seriyor.