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Yeşilçam'ın 67'lik güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi yıllara savaş açtı: Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...
Yeşilçam'ın 67'lik güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi yıllara savaş açtı: Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Tokatçıda Kemal Sunal'la efsaneleşen Nazan Saatçi, "Emine" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 67 yaşında adeta gençlik iksiri içen Saatçı, güzelliğinden tek bir çizik bile almadan zamana meydan okuyor. İşte güzel oyuncunun son hali!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 15:42