Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın 67'lik güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi yıllara savaş açtı: Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Yeşilçam'ın 67'lik güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi yıllara savaş açtı: Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Tokatçıda Kemal Sunal'la efsaneleşen Nazan Saatçi, "Emine" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 67 yaşında adeta gençlik iksiri içen Saatçı, güzelliğinden tek bir çizik bile almadan zamana meydan okuyor. İşte güzel oyuncunun son hali!

Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 15:42
Yeşilçam’ın 67’lik güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara savaş açtı: Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Kemal Sunal'ın filmlerinden Tokatçı aradan geçen yıllara rağmen hala kahkahalarla izleniyor.

Yeşilçam’ın 67’lik güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara savaş açtı: Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Tokatçı, tekrar tekrar izlesek de bıkmadığımız ve adeta ilk kez izliyormuş gibi kahkahalara boğulduğumuz yapımlardan.

Yeşilçam’ın 67’lik güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara savaş açtı: Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Usta oyuncuları biraraya getiren Tokatçi filminde güzelliği ile dikkat çeken Nazan Saatçi sosyal medyada merak konusu oldu.

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali "Yok artık" dedirtti | Video

Yeşilçam’ın 67’lik güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara savaş açtı: Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Peki Tokatçı filminde Emine'yi oynayan Nazan Saatçi şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam’ın 67’lik güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi yıllara savaş açtı: Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor.