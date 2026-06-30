Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! “Çöpçüler Kralı”nın çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

Yeşilçam'ın sinema tarihine damga vuran ve Türk filmlerinin en unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan 70 ikonik mekanı yeniden gündemde. Yılların etkisiyle değişen bu adreslerin son görüntüsü ise zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bakın, o efsane mekanlar bugün nasıl bir hale gelmiş…