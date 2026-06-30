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Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! “Çöpçüler Kralı”nın çekildiği yer göreni şaşırtıyor...
Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! “Çöpçüler Kralı”nın çekildiği yer göreni şaşırtıyor...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin çekildiği o sokakları bugün görseniz tanıyabilir misiniz? Başta efsane film Çöpçüler Kralı'nın hafızalara kazınan Cihangir ve Güneşli Sokakları olmak üzere, Türk sinemasının en ikonik 70 mekanının şoke eden değişimi sizi zamanda bir yolculuğa çıkaracak!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:34