Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! “Çöpçüler Kralı”nın çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! “Çöpçüler Kralı”nın çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinin çekildiği o sokakları bugün görseniz tanıyabilir misiniz? Başta efsane film Çöpçüler Kralı'nın hafızalara kazınan Cihangir ve Güneşli Sokakları olmak üzere, Türk sinemasının en ikonik 70 mekanının şoke eden değişimi sizi zamanda bir yolculuğa çıkaracak!

Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:34
Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

Yeşilçam'ın sinema tarihine damga vuran ve Türk filmlerinin en unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapan 70 ikonik mekanı yeniden gündemde. Yılların etkisiyle değişen bu adreslerin son görüntüsü ise zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bakın, o efsane mekanlar bugün nasıl bir hale gelmiş…

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER-YARIMBURGAZ-KÜÇÜKÇEKMECE

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER-YARIMBURGAZ-KÜÇÜKÇEKMECE

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Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

SALAKO-ORÇUNLU KÖYÜ-ÇATALCA

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

SALAKO-ORÇUNLU KÖYÜ-ÇATALCA

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

NEŞELİ GÜNLER

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

KAYGISIZLAR

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

AİLE ŞEREFİ

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

KİN

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

KİN

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

ÇÖPÇÜLER KRALI-CİHANGİR

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

ÇÖPÇÜLER KRALI-CİİHANGİR

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

ÇÖPÇÜLER KRALI-CİHANGİR

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

ÇÖPÇÜLER KRALI-CİHANGİR

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

GARİP-BEŞİKTAŞ

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

GARİP-BEŞİKTAŞ

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

SULTAN-SARIYER

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

AH NEREDE-LEVENT-ETİLER

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

AH NEREDE-LEVENT-ETİLER

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

ŞEKERPARE-BEYLERBEYİ-GALATA

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

ŞEKERPARE-BEYLERBEYİ-GALATA

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

BANKER BİLO-LEVENT

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

BANKER BİLO-LEVENT

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

BANKER BİLO-LEVENT

Yeşilçam’ın altın dönemine ait 70 mekan gün yüzüne çıktı! Çöpçüler Kralının çekildiği yer göreni şaşırtıyor...

BANKER BİLO-LEVENT