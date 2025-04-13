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Yeşilçam’ın ‘Arap Celal’inin memleketini duyanlar inanamadı! İşte herkesin Arap sandığı Celalettin Yonat’ın bilinmeyeni!

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında giren ve 'Arap Celal' olarak anılan ünlü oyuncu Celalettin Yonat, gerçekte herkes tarafından Arap zannediliyordu. Ancak ünlü oyuncunun gerçek memleketini duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte usta oyuncunun memleketi!

Giriş Tarihi: 13.04.2025 20:50 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:50
Yeşilçam’ın ‘Arap Celal’inin memleketini duyanlar inanamadı! İşte herkesin Arap sandığı Celalettin Yonat’ın bilinmeyeni!

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Yeşilçam’ın ‘Arap Celal’inin memleketini duyanlar inanamadı! İşte herkesin Arap sandığı Celalettin Yonat’ın bilinmeyeni!

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

Yeşilçam’ın ‘Arap Celal’inin memleketini duyanlar inanamadı! İşte herkesin Arap sandığı Celalettin Yonat’ın bilinmeyeni!

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

Yeşilçam’ın ‘Arap Celal’inin memleketini duyanlar inanamadı! İşte herkesin Arap sandığı Celalettin Yonat’ın bilinmeyeni!

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

Yeşilçam’ın ‘Arap Celal’inin memleketini duyanlar inanamadı! İşte herkesin Arap sandığı Celalettin Yonat’ın bilinmeyeni!

SERENAY SARIKAYA

Ankara