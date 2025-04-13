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Yeşilçam’ın ‘Arap Celal’inin memleketini duyanlar inanamadı! İşte herkesin Arap sandığı Celalettin Yonat’ın bilinmeyeni!
Yeşilçam’ın ‘Arap Celal’inin memleketini duyanlar inanamadı! İşte herkesin Arap sandığı Celalettin Yonat’ın bilinmeyeni!
Yeşilçam'ın unutulmazları arasında giren ve 'Arap Celal' olarak anılan ünlü oyuncu Celalettin Yonat, gerçekte herkes tarafından Arap zannediliyordu. Ancak ünlü oyuncunun gerçek memleketini duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte usta oyuncunun memleketi!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:50