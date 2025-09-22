Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın asi jönü Kadir İnanır’ın sır gibi sakladığı yeğeni ortaya çıktı! Meğer 90'lar onun şarkılarıyla çalkalanmış...

Yeşilçam dünyasının en karizmatik jönlerinden Kadir İnanır, sadece iş hayatı ve başarılarıyla değil, aile hayatıyla da gündemde. Sebep ise ortaya çıkan ünlü bir yeğeni! Meğer Kadir İnanır'ın, 90'ları sallayan ünlü bir şarkıcı yeğeni varmış.

Birçok hafızalardan silinmeyen filmlere imza atan Kadir İnanır, yıllar geçmesine rağmen hala Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olarak yer alıyor. S

Sinema dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam eden İnanır, bu sefer ortaya çıkan ünlü yeğeni ile gündeme geldi.

Meğer usta oyuncunun yeğeni, 90'lara damgasını vuran "Vefasız", "Deniz Gözlüm" ve "Derbeder" şarkılarıyla tanınan Soner Arıca'dan başkası değilmiş!

Aynı zamanda İnanır'ın bir diğer ünlü akrabası ise ekranların sevilen oyuncularından olan Levent İnanır,

74 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda yeğeni ile buluşmuştu.

İki ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu…

Kadir İnanır, oyuncu yeğeni Levent İnanır ile bir araya geldi.

Anı ölümsüzleştiren dayı - yeğen, sosyal medyada hayranlarını yıllar öncesine götürmeyi de ihmal etmedi.

Dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce henüz küçük bir çocukken çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Levent İnanır, "1974 - 2024... Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz" ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım...

Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı!

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Ali Şen'in oğlu Şener Şen'in dışında kızı da ünlü bir oyuncu. İlk defa duyanların oldukça çok şaşırdığı bu bilgi sosyal medyada çok konuşuldu. Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi ve duyunca çok şaşıracağınız aralarında kan bağı olan ünlü isimleri sizler için derledik...

Şener Şen'in kız kardeşi özellikle sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

Kılıbık filminde usta isimlerin oğullarını canlandıran genç oyuncunun Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından birinin kardeşi olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bakın Kılıbık'ın Erol'u hangi usta oyuncunun kardeşi... İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden kabul edilen Süt Kardeşler'in, yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştı.

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir.

Çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirildi. Özellikle Arzu Film'in komedi filmlerinin çekildiği bu köşk, 1979'a kadar sinemaya hizmet etti. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

Tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız komedi filmi oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi. Birçok usta ismin rol aldığı Süt Kardeşler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Süt Kardeşler'in Afife'si hakkındaki gerçekle ağızları açık bıraktı.

Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'un eşi de çok ünlü bir oyuncu.

Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan 'Süper Baaba' ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ'dan başkası değil.

Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girmişti.