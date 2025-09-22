Yeşilçam’ın asi jönü Kadir İnanır’ın sır gibi sakladığı yeğeni ortaya çıktı! Meğer 90’lar onun şarkılarıyla çalkalanmış...

Ali Şen'in oğlu Şener Şen'in dışında kızı da ünlü bir oyuncu. İlk defa duyanların oldukça çok şaşırdığı bu bilgi sosyal medyada çok konuşuldu. Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi ve duyunca çok şaşıracağınız aralarında kan bağı olan ünlü isimleri sizler için derledik...