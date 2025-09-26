Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın boncuk gözlü güzeliydi! Kendinden 22 yaş büyük yönetmene deli divane aşık oldu! Fatma Girik ömürlük aşkı Memduh Ün ile bakın nasıl tanışmış...

Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Fatma Girik, sinema perdesinde sergilediği güçlü kadın rolleriyle hafızalara kazındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın simgesi haline gelen "Dört Yapraklı Yonca"nın bir yaprağı olan Fatma Girik, oyunculuğun yanı sıra yapımcılık, belediye başkanlığı ve senaristlik yaptığı başarılarla dolu hayatına 2022 yılında veda etti. Yıllara yayılan ömürlük aşkı Memduh Ün ile tanışma hikayesi yeniden gündeme gelen Girik, büyük aşkın perde arkasıyla duyanların adeta gözlerini doldurdu. İşte filmleri aratmayan o tanışma hikayesi...

Giriş Tarihi: 26.09.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:56
Güzelliği ile olduğu kadar sergilediği güçlü kadın rolleriyle de dönemin ruhuna yön veren Fatma Girik, 1942 yılında İstanbul'da bir işçi ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluğunu çok mütevazı şekilde geçiren Girik, ailesine destek olmak için eğitim-öğretim hayatına ara vermek zorunda kaldı.

Komşularının film setinde figüranlık yaptığını gören Girik, annesi Münevver Hanım ile birlikte komşularının peşinden setlere gitmeye başladı. İşte tam o gün sinema onun hayatında önemli bir yer haline geldi.

İLK ZAMANLAR KÜÇÜK ROLLERDE GÖRÜLDÜ

Asıl çıkışı 1957 yılında 'Leke' isimli film ile olsa da buradaki performansı yıldızının keşfedilmesi için yeterli olmadı. Küçük rollerde oynadığı dönemler, Memduh Ün'ün yönettiği 'Ölüm Peşimizde' filminde başrol olarak kamera karşısına geçene kadar sürdü.

Kariyerinde dönüm noktası olan bu film, henüz 13 yaşında olan Fatma Girik için hayallerden çok evine ekmek götürmesi için bir fırsattı.

FİLMLERİ ARATMAYAN AŞK HİKAYESİ TAM BURADA BAŞLADI

Henüz 15 yaşındaki Girik, Memduh Ün'ün dikkatini çekti. Bu sırada bir başka ünlü isim Talat Artemel de Fatma Girik'i beğenmiş, ailesine talip olmak için evlerine otomobil bile göndermişti. Ancak annesi bu olay üzerine Girik'in setlere gitmesini yasakladı.

O dönem 38 yaşında olan Memduh Ün, "Çok küçüksün, git kendine dengini bul" diyerek Fatma'yı gönderdi. Bu sözden sonra Ün'e karşı hissettiği duyguları kalbine gömen Girik, dönemin Beşiktaşlı efsane kalecisi Varol Ürkmez ile de bir birliktelik yaşamaya başladı.

Ancak ne yapsa ne etse de Memduh Ün'ü kalbinden atmayı bir türlü başaramadı. O dönem Muhterem Nur ile birlikte olan Memduh Ün, Nur ile ayrıldıktan sonra Girik ile bir ömür sürecek birlikteliklerine başladılar.

ARKADAŞLIK ZAMANLA AŞKA DÖNÜŞTÜ!

O dönemde 38 yaşında olan Memduh Ün'ün, Girik ile aralarındaki yaş farkına rağmen ilişkileri, sevgi ve saygı üzerine kuruluydu. Girik, yıllar sonra bu aşkı şu sözlerle anlattı:

"ONU ANLATIRKEN GÖZLERİM DOLUYOR…"

"Beni incitmedi, kadınlık gururumla hiç oynamadı. Onu anlatırken gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Daha da büyüyor aşk biçim değiştirdikçe, yok olma ihtimali hiç kalmıyor. O sen, sen o oluyorsun. Onu doktora götürmeyi kimselere bırakamam, ne yiyeceğini benden başka kimse düşünemez, ilaç saatini benim kadar iyi kimse bilemez, neden üzülüp, neye sinirlenip, neye sevineceğini ben kendim gibi bilirim ve hayatı onun için öyle kurgularım.'"

2015 yılında biricik aşkı Memduh Ün hayata gözlerini yumduğunda, Girik canından bir parçayı kaybetmenin acısıyla bir türlü toparlanamadı. Sevdiğinin vefatından tam 7 yıl sonra, 2022 yılında Kovid-19'a bağlı zatürre ve organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

KAVUŞMAK İÇİN YILLARCA BEKLEYEN BİR DİĞER ÇİFT: MAZHAR ALANSON VE BİRİCİK SUDEN

Günümüzün birliktelikleri ile sıkça adından söz ettiren çiftlerinden olan Biricik Suden ve MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson da tanışma hikayeleri ile magazin gündemine bomba bir giriş yaptı!

1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya gözlerini açan Biricik Suden, aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğudur.

İkinci adı Afife olan Suden, henüz 16 yaşındayken teyzesi tarafından evlat edinildiği için soyadı aile üyelerinden farklıdır.

Son günlerde fit fiziği ve yıllara taş çıkaran güzelliği ile sosyal medyada sıkça adından söz ettiren Biricik Suden, eşi Mazhar Alanson ile tanışma hikayelerinden bahsetti.

2003 yılında dünya evine giren çiftin tanışma hikayelerini dinleyen, hayranlığını gizleyemedi.

"İLK GÖRÜŞTE AŞK"

13 Şubat 1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mazhar Alanson ile tanışma anlarını "İlk görüşte aşk" olarak yorumlayan Suden, meğer şimdiki eşi Alanson ile MFÖ konserinde tanışmış. Mazhar Alanson'a henüz 16 yaşındayken aşık olan Biricik Suden'in bu aşkı, çok uzun sürmemiş.

İŞTE FİLMLERE TAŞ ÇIKARAN O TANIŞMA HİKAYESİ

Biricik Suden, Mazhar Alanson ile tanışma anlarını şu sözlerle anlattı:

"İlk görüşte aşk sanırım. Sahnede punk saçlar, bu arada ben de o dönem punk'tım. Parlak pembe ya da mor bir tayt var. Mazhar, yere iki bacağını açarak havaya zıplıyor. "İzzet bu ne?" dedim. "Ben seni tanıştıracağım" dedi.

"28 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİK"

Konser bitiminde kulise girdik, orada tanıştık. Saçlarıma dokunmak için elini uzattı, parmağı kanadı. Davet vardı beraber oraya gittik, ondan sonra da flört başladı. Sonra ayrıldık ve 28 yıl sonra yeniden bir araya geldik."

Henüz 16 yaşındayken aşık olduğu adamla uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelen Suden, yeniden birleşmelerini bir işaret olarak kabul ederek Alanson ile bir ömür mutluluğa 'evet' dedi.

Şimdilerde güzelliği ile yaşıtlarına taş çıkaran Suden, biricik eşi Mazhar Alanson ile mutlu birlikteliklerini hala sürdürmeye ve güzelliğinin yanında fit vücudu ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İLK GÖRÜŞTE AŞKLA EVLİLİĞE GİDEN BİR DİĞER ÇİFT: NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU

Türk televizyon dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumla sık sık gündeme geliyor. İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan "Fatih Harbiye" dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda "çarpıldığını" dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, "Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti" sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu.

HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI!

Doğulu, o günleri "Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim" diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı "Aslında ilk ben tavladım" diyerek doğruluyor.

Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar.