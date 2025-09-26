Yeşilçam’ın boncuk gözlü güzeliydi! Kendinden 22 yaş büyük yönetmene deli divane aşık oldu! Fatma Girik ömürlük aşkı Memduh Ün ile bakın nasıl tanışmış...

"ONU ANLATIRKEN GÖZLERİM DOLUYOR…"

"Beni incitmedi, kadınlık gururumla hiç oynamadı. Onu anlatırken gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Daha da büyüyor aşk biçim değiştirdikçe, yok olma ihtimali hiç kalmıyor. O sen, sen o oluyorsun. Onu doktora götürmeyi kimselere bırakamam, ne yiyeceğini benden başka kimse düşünemez, ilaç saatini benim kadar iyi kimse bilemez, neden üzülüp, neye sinirlenip, neye sevineceğini ben kendim gibi bilirim ve hayatı onun için öyle kurgularım.'"