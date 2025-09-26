Yeşilçam’ın boncuk gözlü güzeliydi! Kendinden 22 yaş büyük yönetmene deli divane aşık oldu! Fatma Girik ömürlük aşkı Memduh Ün ile bakın nasıl tanışmış...

Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Fatma Girik, sinema perdesinde sergilediği güçlü kadın rolleriyle hafızalara kazındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın simgesi haline gelen "Dört Yapraklı Yonca"nın bir yaprağı olan Fatma Girik, oyunculuğun yanı sıra yapımcılık, belediye başkanlığı ve senaristlik yaptığı başarılarla dolu hayatına 2022 yılında veda etti. Yıllara yayılan ömürlük aşkı Memduh Ün ile tanışma hikayesi yeniden gündeme gelen Girik, büyük aşkın perde arkasıyla duyanların adeta gözlerini doldurdu. İşte filmleri aratmayan o tanışma hikayesi...