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Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ı görenler “Yıllar acımasız” demeden edemedi! İşte en güzel kötü kadın Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Sevtap Parman şimdilerde 63 yaşında. Peki bir dönemin cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne harel? Bir zamanlar cesur pozlarıyla, güzelliğiyle meydan okuyordu. Cüneyt Arkın, Hakan Ural, Tarık Akan, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer ve daha birçok ünlü isimle kamera karşısına geçme fırsatı bulan Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman, şimdi tanınmaz halde. Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı güzeli Sevtap Parman'ı şimdilerde görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemiyor! İşte Sevtap Parman'ın son hali...

Giriş Tarihi: 29.10.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 08:06
Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’ı görenler Yıllar acımasız demeden edemedi! İşte en güzel kötü kadın Sevtap Parman’ın son hali...

Bir dönem Yeşilçam'ın zirvesinde olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının son halleri görenleri şoke etti.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’ı görenler Yıllar acımasız demeden edemedi! İşte en güzel kötü kadın Sevtap Parman’ın son hali...

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’ı görenler Yıllar acımasız demeden edemedi! İşte en güzel kötü kadın Sevtap Parman’ın son hali...

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’ı görenler Yıllar acımasız demeden edemedi! İşte en güzel kötü kadın Sevtap Parman’ın son hali...

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Yeşilçam’ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman’ı görenler Yıllar acımasız demeden edemedi! İşte en güzel kötü kadın Sevtap Parman’ın son hali...

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

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