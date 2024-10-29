Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ı görenler “Yıllar acımasız” demeden edemedi! İşte en güzel kötü kadın Sevtap Parman'ın son hali...

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Sevtap Parman şimdilerde 63 yaşında. Peki bir dönemin cazibe kraliçesi Sevtap Parman şimdi ne harel? Bir zamanlar cesur pozlarıyla, güzelliğiyle meydan okuyordu. Cüneyt Arkın, Hakan Ural, Tarık Akan, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer ve daha birçok ünlü isimle kamera karşısına geçme fırsatı bulan Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman, şimdi tanınmaz halde. Yeşilçam'ın 'Bayan popo' lakaplı güzeli Sevtap Parman'ı şimdilerde görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemiyor! İşte Sevtap Parman'ın son hali...