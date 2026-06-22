Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerinde yer aldığı Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler'de "Siz benim babamsınız" repliğiyle hafızalara kazınan Necati Aslan, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. İşte çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü oyuncunun şimdiki hali…

Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 09:16
Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Türk sinemasının üzerinden yıllar geçse de eskimeyen, her kuşağı aynı sıcaklıkla sarmalayan başyapıtı Neşeli Günler, Yeşilçam'ın en özel köşesinde yer alıyor.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi dev isimlerin bir araya geldiği film, sadece turşu suyu kavgasıyla değil, içten aile bağlarıyla da hafızalara kazındı. Filmin en çok sevilen ve saflığıyla iç sızlatan karakterlerinden biri de şüphesiz ailenin en küçük oğlu Tuncay'dı.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Filmin o unutulmaz final sahnesinde, gözyaşları içinde söylediği "Siz benim babamsınız" repliğiyle milyonları ekran başına kilitleyen minik Tuncay, Türk sinema tarihinin en ikonik çocuk performanslarından birine imza attı. Sinemaseverlerin zihnine o minik, masum haliyle kazınan çocuk yıldıza hayat veren isim ise Necati Aslan'dı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

1966 Malatya doğumlu olan Necati Aslan, Yeşilçam'ın altın çağında sadece Neşeli Günler ile sınırlı kalmadı; Hababam Sınıfı Uyanıyor, Dokunmayın Şabanıma ve Deli Kadir gibi dönemin pek çok önemli yapımında da kamera karşısına geçerek dönemin aranılan çocuk oyuncularından biri oldu. Ancak sinemanın çocuk yıldızı, büyüdükçe gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Aradan geçen onca yılın ardından Necati Aslan, sosyal medyada paylaşılan güncel fotoğraflarıyla yeniden odak noktası oldu.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Çocuk yaşta yakaladığı şöhretin ardından zaman içinde bambaşka bir görünüme kavuşan Aslan'ı görenler, sinemadaki o minik çocuğu hatırlamakta güçlük çekti.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Şimdilerde olgun bir yaşta olan ve saçlarına aklar düşen ünlü ismin son hali, sinemaseverlere hem "Zaman ne çabuk geçiyor" dedirtti hem de Yeşilçam'ın o eski, sıcak günlerine dair tatlı bir nostalji dalgası yaşattı.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

TARKAN'IN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filmindeki çocuk halini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğuna hayat veren isim, aslında Tarkan'ı canlandıran Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Kanat Tibet, sinema kariyerine henüz çocuk yaşta başlamış olsa da, yıllar içinde kamera önünden uzaklaşıp farklı alanlarda varlık göstermeye devam etti.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

1989 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdüren Kanat Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Tibet, sektöre olan bağlılığını sürdürdü.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Günümüzde Sacramento'da yaşayan Kanat Tibet, kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk sevgisinden hiç vazgeçmeyen Tibet, Kuzey Kaliforniya'daki çeşitli tiyatro oyunlarında destekleyici rollerde sahne aldı.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

2000 yılından bu yana birçok tiyatro projesinde yer aldı. Ayrıca çocuklarla çalışarak onlara temel oyunculuk eğitimleri veriyor.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

ÇOCUKLUK HALİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş!

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
20 Ağustos 1965'te İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının iki dev ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğludur.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı "Yumurcak" filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy", "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Antalya Film Festivali'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Eğitimine İsviçre ve ABD'de devam eden İnanoğlu, daha sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk ve yapımcılığa ağırlık verdi.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

2000'li yıllarda "Kurşun Asker, Doktorlar, Alev Alev, Hayat Yolunda" gibi dizilerde rol aldı. Ancak onu geniş kitlelere yeniden tanıtan rol, "Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği Engin Balkan karakteri oldu.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Özel hayatında ise Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile yaptığı evliliklerle gündeme geldi. Chloe'den dünyaya gelen Berke adında bir oğlu bulunuyor.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

PEKİ GÜNÜMÜZÜN DEĞİŞEN ÇOCUK OYUNCUSUNU GÖRDÜNÜZ MÜ?

Ekranların unutulmaz dizilerinden "Yaprak Dökümü", yıllar geçse de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Finalinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen tekrar bölümleri hâlâ büyük bir izleyici kitlesi tarafından izleniyor.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Ceceli, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

Çocuk yaşta ekran karşısına geçen Ceceli şimdilerde 24 yaşında genç bir kız... Paylaşılan son kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok izleyici değişimine şaşkınlığını gizleyemedi.