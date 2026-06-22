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Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…
Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…
Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerinde yer aldığı Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler'de "Siz benim babamsınız" repliğiyle hafızalara kazınan Necati Aslan, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. İşte çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü oyuncunun şimdiki hali…
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 09:16