Yeşilçam’ın çocuk yıldızıydı, artık bambaşka biri! Neşeli Günler’in Tuncay’ının son hali herkesi şoke etti…

1966 Malatya doğumlu olan Necati Aslan, Yeşilçam'ın altın çağında sadece Neşeli Günler ile sınırlı kalmadı; Hababam Sınıfı Uyanıyor, Dokunmayın Şabanıma ve Deli Kadir gibi dönemin pek çok önemli yapımında da kamera karşısına geçerek dönemin aranılan çocuk oyuncularından biri oldu. Ancak sinemanın çocuk yıldızı, büyüdükçe gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.