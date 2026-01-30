Trend
Galeri
Trend Magazin
Yeşilçam'ın delikanlısı Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı...Mahmut Cevher'in kızı da çok ünlü çıktı! Meğer yıllardır ekranlardaymış
Yeşilçam'ın delikanlısı Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı...Mahmut Cevher'in kızı da çok ünlü çıktı! Meğer yıllardır ekranlardaymış
Yakışıklılığı ve karizmasıyla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mahmut Cevher, 'Aile Şerefi'nin Hasan'ı olarak akıllarda yer edinmişti. Usta oyuncunun kızı da babasının yolundan gitti. Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:39