Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın "dev" isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a işte yıldızların gerçek boyu...

Yeşilçam'ın "dev" isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a işte yıldızların gerçek boyu...

Yıllar boyunca kimi zaman siyah-beyaz televizyon ekranlarında, kimi zaman renkli sinema perdelerinde izlediğimiz Yeşilçam efsaneleri, unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazındı. Ancak bu usta oyuncular yalnızca performanslarıyla değil, fiziksel özellikleriyle de her zaman merak uyandırdı. Kimi karizmatik duruşuyla "jön" kavramına yeni bir anlam kazandırırken, kimi zarafeti ve asaletiyle Türk sinemasının "Sultanı" olarak anıldı. Peki, hayranlıkla izlediğimiz Tarık Akan'dan Kemal Sunal'a, Türkan Şoray'dan Adile Naşit'e kadar Türk sinemasının yapı taşlarını oluşturan bu isimlerin gerçek boylarını hiç merak ettiniz mi?

Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:24
Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Ekrandaki güçlü duruşları ve unutulmaz rolleri, çoğu zaman boyları hakkında farklı bir algı oluşturmuş olabilir. Ancak gerçek ölçüler, bazı Yeşilçam yıldızlarının tahmin edilenden çok daha uzun, bazılarının ise kısa boylarına rağmen dev bir etki yarattığını gösteriyor. Listenin zirvesindeki isim ile son sırasındaki isim arasındaki dikkat çekici fark ise Yeşilçam'ın ne kadar renkli ve çeşitlilik barındıran bir dünyaya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. İşte boyları metrelerle ölçülen, ancak sinemaya kattıkları değer hiçbir ölçüye sığmayan Yeşilçam efsaneleri…

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Adile Naşit - 1.45 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Türkan Şoray - 1.64 m

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Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Filiz Akın - 1.66 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Zeki Alasya - 1.67 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Gülşen Bubikoğlu - 1.74 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Hülya Koçyiğit - 1.74 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Şener Şen - 1.75 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Sadri Alışık - 1.78 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Ayhan Işık - 1.78 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Kartal Tibet - 1.80 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Kadir İnanır - 1.80 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

İzzet Günay - 1.80 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Cüneyt Arkın - 1.82 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Ekrem Bora - 1.86 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Ediz Hun - 1.87 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Kemal Sunal - 1.88 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

Tarık Akan - 1.92 m

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

PEKİ GÜNÜMÜZ YILDIZLARININ BOYU KAÇ?

Kendi alanında birçok başarılı işe imza atmış ünlülerin fiziksel özellikleriyle ilgili sıklıkla gündeme gelen çeşitli konu başlıkları var! Estetikleri, kiloları veya incelik ölçütleri... Peki boyları? Adeta devleşen isimlerin aslında boylarını duyduğunuzda isimlerin önüne geçemediğini görecek ve çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler dünyasının boylarıyla güzellik kıstaslarını yerle bir eden isimleri...

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

SEVDA ERGİNCİ

Genç oyuncu minyonluğu yüzünden de belli olsa da 1.59'luk boyuyla olduğu gibi yeteneği de ilgi topluyor.

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

ECE SEÇKİN

Şarkılarıyla herkesin diline pelesenk olan isimlerden Ece Seçkin'in 1.55 olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

SİMGE SAĞIN

"Aşkın Olayım" şarkısıyla aylarca dillerden düşmeyen, Icardi hayranlığıyla bilinen Simge Sağın ise 1.58 boyunda.

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

NİL KARAİBRAHİMGİL

Sahnede şarkılarıyla adeta devleşen bir isim olan Nil Karaibrahimgil'in boyunun 1.55 olduğunu duyan ise inanamıyor.

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

ÖZGE ÖZDER

Oyunculuğuyla her projesinde kendisinden söz ettiren Özge Özder'in boyu ise 1.58.

Yeşilçam’ın dev isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a işte yıldızların gerçek boyu...

SEREN SERENGİL

Seren Serengil'in boyunun 1.59 olduğunu biliyor muydunuz peki?