Yeşilçam'ın "dev" isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a işte yıldızların gerçek boyu...

Ekrandaki güçlü duruşları ve unutulmaz rolleri, çoğu zaman boyları hakkında farklı bir algı oluşturmuş olabilir. Ancak gerçek ölçüler, bazı Yeşilçam yıldızlarının tahmin edilenden çok daha uzun, bazılarının ise kısa boylarına rağmen dev bir etki yarattığını gösteriyor. Listenin zirvesindeki isim ile son sırasındaki isim arasındaki dikkat çekici fark ise Yeşilçam'ın ne kadar renkli ve çeşitlilik barındıran bir dünyaya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. İşte boyları metrelerle ölçülen, ancak sinemaya kattıkları değer hiçbir ölçüye sığmayan Yeşilçam efsaneleri…