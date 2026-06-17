Yeşilçam'ın "dev" isimlerinin boylarını biliyor muydunuz? Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a işte yıldızların gerçek boyu...

Yıllar boyunca kimi zaman siyah-beyaz televizyon ekranlarında, kimi zaman renkli sinema perdelerinde izlediğimiz Yeşilçam efsaneleri, unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazındı. Ancak bu usta oyuncular yalnızca performanslarıyla değil, fiziksel özellikleriyle de her zaman merak uyandırdı. Kimi karizmatik duruşuyla "jön" kavramına yeni bir anlam kazandırırken, kimi zarafeti ve asaletiyle Türk sinemasının "Sultanı" olarak anıldı. Peki, hayranlıkla izlediğimiz Tarık Akan'dan Kemal Sunal'a, Türkan Şoray'dan Adile Naşit'e kadar Türk sinemasının yapı taşlarını oluşturan bu isimlerin gerçek boylarını hiç merak ettiniz mi?