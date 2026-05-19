Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yoncası' Hülya Koçyiğit'ten Sivas'ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Yeşilçam'ın 'Dört Yapraklı Yoncası' Hülya Koçyiğit'ten Sivas'ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, ödül töreni için gittiği Sivas'ta herkesi şaşırtan bir sürprize imza attı. Usta sanatçının tam yarım asır önce rol aldığı ve Türk sinema tarihine kazınan o unutulmaz sahnesi, Sivas caddelerinde yeniden hayat buldu.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 19.05.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 07:00
Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Sivas Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Törene katılan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülü takdim edilirken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Murat Ercanlı'ya ise Türk Sineması Hizmet Ödülü verildi.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

'SİVAS ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR'

Koçyiğit, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi: "Festivalin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm emekçilere ve yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Böylesine anlamlı bir organizasyonu Sivas'ta gerçekleştirdikleri için kendilerine minnettarız. Çünkü Sivas, her türlü övgüyü hak eden çok özel bir şehir."

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Öte yandan Sivas Valiliği, Koçyiğit'in rol aldığı 1976 yapımı 'Şoför' filminin unutulmaz sahnesini, yarım asır sonra yeniden canlandırdı.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Filmde kullanılan kırmızı otomobile benzer bir araçla Sivas kent merkezinde nostaljik bir yolculuğa çıkan Koçyiğit, 50 yıl önce rol aldığı 'Şoför' filminin unutulmaz sahnesini yeniden yaşadı.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Çekimlerde, filmde yer alan sahnelere benzer kareler kullanılarak Sivas'ın caddelerinde geçmişin izleri yeniden canlandırıldı.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Sivas'ta gerçekleştirilen nostaljik çekimlerin görüntüleri sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. Yeşilçam'a duyulan özlemi yeniden gündeme taşıyan paylaşım, özellikle sinema tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Yeşilçam'a sadece oyunculuğuyla değil, güzelliği ve zarafetiyle damga vuran birçok usta oyuncu, günümüzde hala severek takip ediliyor. Hiç kuşkusuz bu isimlerden biri de birçok filmde rol alarak, unutulmaz karakterlere hayat veren Hülya Koçyiğit.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncaları arasında yer alan Hülya Koçyiğit, 'Susuz Yaz' filmiyle kariyerine başlamış ardından ise hız kesmeden devam etti.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Usta oyuncu günümüzde aktif olarak oyunculuk yapmasada, oynadığı filmler hala severek izleniyor.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Ancak Hülya Koçyiğit'in kendisi gibi oyuncu olan ve 27 sinema filminde oynayan bir kardeşinin de olduğunu biliyor musunuz?

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Üstelik oyunculuk kariyerine ablası Hülya Koçyiğit'ten daha erken adım atan küçük Koçyiğit, henüz 10 yaşındayken kamera karşısına geçmişti.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Nilüfer Koçyiğit, 1961 senesinde sinema sektörüne ayak bastı ve çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Doğal oyunculuğu, duru güzelliği ve sahnedeki rahatlığıyla dönemin yönetmenlerinin ilgisini çeken Koçyiğit, izleyicinin de kalbinde yer edinmeyi başardı.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Yeşilçam'ın büyülü atmosferinde kısa sürede izleyiciyle buluşan Nilüfer, zarif duruşu ve samimi oyunculuğuyla hafızalarda yer aldı.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Hülya Koçyiğit'in diğer kardeşi Feryal Koçyiğit de tıpkı ablası gibi oyunculuk kariyerine sahip. Feryal Koçyiğit, "Meleklerin İntikamı", "Kalpsiz" ve "Posta Güvercini" gibi yapımlarda yer alarak sinema ve televizyon dünyasında kendini gösterdi.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

İŞTE DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRACAĞINIZ AKRABA OLAN ÜNLÜLER...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Yeşilçam’ın ’Dört Yapraklı Yoncası’ Hülya Koçyiğit’ten Sivas’ta nostaljik hamle! 50 yıl sonra o sahneyi canlandırdı...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe