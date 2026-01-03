Yeşilçam’ın efsane çocuk yıldızıydı, hayatı kabusa döndü! Ömercik’in gerçek yaşamı yürek dağlıyor

HAYATINI DEĞİŞTİREN O KAZA!

Ancak Ömer Dönmez'in hayatı, trajik bir kazayla değişmiştir. 17 yaşında, arabasının kelebek camını tamir ederken saplanan bir tornavida nedeniyle sol gözünü kaybetmiş ve bu olay, hayatının geri kalan kısmında ona farklı bir perspektif kazandırmıştır. Fakat yaşadığı bu zorluğa rağmen, her zaman pozitif ve neşeli kişiliğinden ödün vermeyen Dönmez, Türk halkı tarafından sevilen bir figür olarak hatırlanacaktır.