Yeşilçam'ın efsane çocuk yıldızıydı, hayatı kabusa döndü! Ömercik'in gerçek yaşamı yürek dağlıyor
Yeşilçam'ın neşe kaynağı 'Ömercik'in o masum gülüşünün ardında meğer filmleri aratmayan bir dram saklıymış. 4 yaşında şöhretle tanışan efsane çocuk yıldızın hayatı, ekran önündeki ışıltının aksine facialarla ve acı dolu anılarla geçti. İşte herkesi hüzne boğacak o karanlık yaşam öyküsü...
Giriş Tarihi: 03.01.2026 08:36
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 08:54