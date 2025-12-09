Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın efsane ikilisine eşlik etmişti! Savaş Başar’ın ailesindeki ünlüleri duyunca çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın usta isimlerini bir araya getiren Devlerin Aşkı filminde Türkan Şoray ve Kadir İnanır ile başrolü paylaşan Savaş Başar hakkında yıllar sonra şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer ünlü sanatçının hem oğlu hem de gelini tanınmış isimlermiş! Bu bilgiyi ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.