Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın efsane ikilisine eşlik etmişti! Savaş Başar’ın ailesindeki ünlüleri duyunca çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam'ın usta isimlerini bir araya getiren Devlerin Aşkı filminde Türkan Şoray ve Kadir İnanır ile başrolü paylaşan Savaş Başar hakkında yıllar sonra şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer ünlü sanatçının hem oğlu hem de gelini tanınmış isimlermiş! Bu bilgiyi ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 09:00
Bir zamanlar gönüllerde taht kuran Devlerin Aşkı, Çalıkuşu, İffet ve Çirkin Dünya gibi Türk sinemasında önemli bir yere sahip filmlerde oynamıştı usta oyuncu Savaş Başar. Aynı zamanda birçok yabancı filmi de seslendirmesiyle akıllara kazınmıştı.

1938 yılında Mersin'de doğan usta oyuncu Savaş Başar, abisinin ve Devlet Tiyatroları Sanatçısı İlyas Avcı'nın teşvikiyle 1957 yılında konservatuara girmiş, 1958 yılında da disiplinsiz bulunduğu için atılmıştı.

AMATÖR OLARAK DEVAM ETTİ

1958 yılında disiplinsiz bulunduğu için konservatuardan atılan Savaş Başar, kendisi gibi usta oyuncular olan Baykal Saran, Beyhan Saran gibi oyuncularla amatör olarak çocuk tiyatroları yapmaya devam ettiler.

MUHSİN ERTUĞRUL HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Amatör olarak çocuk tiyatroları yaptıkları sırada ünlü yönetmen ve sinema oyuncusu Muhsin Ertuğrul kendilerini fark etti ve 1959 yılında Devlet Tiyatrosu kadrosuna aldılar.

"Devlerin Aşkı" filmiyle buluşan Türk sinemasının saygın oyuncuları Türkan Şoray ve Savaş Başar, bu filmde başrolde oynamışlardı.

3 evlilik yapan ve ilk evliliğinden bir oğlu olan Savaş Başar'ın oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

1963 yılında Ankara'da doğan ünlü oyuncu da babasının izlediği yolu izleyerek oyuncu olmuş.

BABASININ İZİNDEN GİTTİ

Savaş Başar'ın oğlu Kemal Başar, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yurt dışı ilişkiler bölümünün kurucu başkanlığını yaptı.

Babası gibi çeşitili filmleri de seslendiren Kemal Başar, 2021 yılında "Sihirli Annem" dizisinde Taci karakterini seslendirmiştir. Hamlet, İnatçı Keçiler,Tut Elimden Rovni gibi çeşitli tiyatro oyunlarını yönetmiş olan Kemal Başar, günümüzde sanat yönetmenliği yapmaktadır.

EŞİ DE ÜNLÜ OYUNCUYMUŞ

Kemal Başar'ın eşi de çok ünlü bir oyuncu.

Başar Sihirli Annem, Aşk Yeniden, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizileriyle tanınan Lale Başar ile evlidir.

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Hayati Hamzaoğlu- Deniz Hamzaoğlu

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha

Burak Kut-Halit Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil