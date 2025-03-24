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Yeşilçam'ın efsane isimlerindendi! Renan Fosforoğlu’nun hem oğulları hem de torunu ünlü çıktı! Bu ailede şöhret genetik...
Yeşilçam'ın efsane isimlerindendi! Renan Fosforoğlu’nun hem oğulları hem de torunu ünlü çıktı! Bu ailede şöhret genetik...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Renan Fosforoğlu hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı! Sanat dünyasına damga vuran Fosforoğlu'nun sadece kendisi değil, ailesi de yıldızlarla dolu. Meğer iki oğlu ve torunu, onun şöhretini bile geride bırakmış! Bu bağlantıyı öğrenenler gözlerine inanamıyor…
Giriş Tarihi: 24.03.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 08:01