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Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Göksel Arsoy’un oğlunun da ünlü olduğu ortaya çıktı! İşte Göksel Arsoy’un oğlu!

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak tanınan ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu da en az kendisi kadar ünlü çıktı. Ünlü oyuncunun oğlunun kim olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Göksel Arsoy'un oğlu bir dönem Ebru Gündeş'in klibinde de oynadı. İşte Göksel Arsoy'un oğlu!