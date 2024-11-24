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Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Göksel Arsoy’un oğlunun da ünlü olduğu ortaya çıktı! İşte Göksel Arsoy’un oğlu!

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak tanınan ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu da en az kendisi kadar ünlü çıktı. Ünlü oyuncunun oğlunun kim olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Göksel Arsoy'un oğlu bir dönem Ebru Gündeş'in klibinde de oynadı. İşte Göksel Arsoy'un oğlu!

Giriş Tarihi: 24.11.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:06
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Göksel Arsoy’un oğlunun da ünlü olduğu ortaya çıktı! İşte Göksel Arsoy’un oğlu!

Yakışıklı oyuncu ve manken Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy oğlu çıktı! Görenler yakışıklılığı genetikmiş demeden edemedi. İşte sayısız filmde yer alan Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy'un ünlü oğlu...

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Göksel Arsoy’un oğlunun da ünlü olduğu ortaya çıktı! İşte Göksel Arsoy’un oğlu!

Göksel Arsoy, sinemaya ilk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Göksel Arsoy’un oğlunun da ünlü olduğu ortaya çıktı! İşte Göksel Arsoy’un oğlu!

Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy'dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı.

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Göksel Arsoy’un oğlunun da ünlü olduğu ortaya çıktı! İşte Göksel Arsoy’un oğlu!

Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, Gönül Yazar, Muazzez Abacı ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı. 1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı.

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Göksel Arsoy’un oğlunun da ünlü olduğu ortaya çıktı! İşte Göksel Arsoy’un oğlu!

Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak ünlenen usta sanatçı Göksel Arsoy'un oğlu meğer ünlü oyuncuymuş.

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