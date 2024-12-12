Yeşilçam’ın efsane oyuncusu hakkında şaşırtan gerçek! Oğulları ve torunu meğer kendisinden ünlüymüş...

Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk vererek mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Bir çok rolün üstesinden gelen usta oyuncu uyanık karakterlerler de hafızalara kazınmıştı. Fosforoğlu, kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Yeşilçam'ın müdaavim oyuncularından olan Renan Fosforoğlu'nun kendisinden ünlü iki oğlu bakın kim çıktı. Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforluoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. Enis Fosforoğlu, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi. RENAN FOSFOROĞLU'NUN TORUNU VE ENİS FOSFOROĞLU'NUN KIZISEREN FOSFOROĞLU Renan Fosforoğlu'nun diğer oğlu ise tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter Fosforoğlu... Ferdi Merter Fosforoğlu, kardeşi Enis Fosforoğlu'ndan 9 ay önce hayatını kaybetmişti. Ferdi Merter Fosforoğlu, sinema dünyasına 'Tosun Paşa' filmiyle giriş yapmıştı. Usta oyuncu birçok filmde rol almıştır. Jale Altuğ'un eşi, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan 'Süper Baba' ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ'dan başkası değil. İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler... Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Ali Şen-Şener Şen Şener Şen-İnci Şen Macit Flordun-Tardu Flordun Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha Halit Kut- Burak Kut Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Feri Cansel - Zümrüt Cansel Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman İntizar - Yıldız Tilbe İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar