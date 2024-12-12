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Yeşilçam’ın efsane oyuncusu hakkında şaşırtan gerçek! Oğulları ve torunu meğer kendisinden ünlüymüş...

Türk Sineması'nın efsane oyuncusu Renan Fosforoğlu hakkındaki bu gerçeği ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Emektar oyuncunun oğulları ve torunu meğer kendisinden ünlüymüş...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:38
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu hakkında şaşırtan gerçek! Oğulları ve torunu meğer kendisinden ünlüymüş...

Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk vererek mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Bir çok rolün üstesinden gelen usta oyuncu uyanık karakterlerler de hafızalara kazınmıştı. Fosforoğlu, kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu hakkında şaşırtan gerçek! Oğulları ve torunu meğer kendisinden ünlüymüş...

Yeşilçam'ın müdaavim oyuncularından olan Renan Fosforoğlu'nun kendisinden ünlü iki oğlu bakın kim çıktı.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu hakkında şaşırtan gerçek! Oğulları ve torunu meğer kendisinden ünlüymüş...

Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforluoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu hakkında şaşırtan gerçek! Oğulları ve torunu meğer kendisinden ünlüymüş...

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu.

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu hakkında şaşırtan gerçek! Oğulları ve torunu meğer kendisinden ünlüymüş...

Enis Fosforoğlu, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi.

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