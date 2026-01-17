Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: "Taçsız Kral" Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: "Taçsız Kral" Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Yıllarca onu beyaz perdenin en yakışıklı jönü, Yeşilçam'ın 'Taçsız Kral'ı olarak alkışladık; ancak Ayhan Işık'ın şöhret basamaklarını tırmanmadan önce kolunda bambaşka bir 'altın bilezik' taşıdığını çok az kişi biliyor. Eğer sinema dünyası onu keşfetmeseydi, bugün adını bambaşka eserlerin altında imzası olan bir üstat olarak anacaktık. Kameralar karşısına geçmeden çok önce parmaklarındaki o büyüyle profesyonel işlere imza atan ve parasını bu yolla kazanan efsanenin, oyunculuktan bile eski olan o şaşırtıcı yeteneğini duyunca hayranlığınız ikiye katlanacak!

Giriş Tarihi: 17.01.2026 15:41 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:02
Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Türk sinemasının en büyük yıldızlarından Ayhan Işık, ışığını yalnızca kameraların önünde değil, başka bir yaratıcı alanda da göstermişti. Çocuk yaşlardan itibaren ilgisini verdiği bu alan, hayatının uzun yıllarına eşlik etti.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Öyle ki hayallerinden biri, yurtdışına giderek bu yeteneğini dünyaya tanıtmaktı. Ancak bir yarışmayla sinemaya adım atınca o hayal ikinci planda kaldı.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Türk sinemasının unutulmaz jönü, "Taçsız Kral" lakaplı Ayhan Işık'ın (1929–1979) aslında yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda profesyonel bir ressam olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

İzmir'de Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ayhan Işık, küçük yaşta babasını kaybetti.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

İstanbul'a yerleştikten sonra Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde eğitim aldı. Burada Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisi oldu, Fikret Otyam ve Semih Balcıoğlu gibi isimlerle "On'lar Grubu" içinde yer aldı. Empresyonizmden etkilenen sanatçı, özellikle Claude Monet'i kendisine ilham kaynağı olarak gördü.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Sinemaya adım atmadan önce Babıali'de ressamlık yapan Işık, çocuk dergileri ve yayınevleri için karikatürler, çizgi romanlar çizdi. Hatta 1966'da "Aşka İnanmıyorum" adlı resimli roman albümü yayımlandı. Kendi yazdığı ve çizdiği aşk hikâyeleri gazetelerde tefrika edildi.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Bir dönem Amerika'ya gidip otomobil tasarımları çizmeyi bile düşündü. Ancak 1952'de bir sinema dergisinin açtığı yarışmayı kazanmasıyla resim ikinci plana itildi ve Türk sinemasının en büyük yıldızlarından biri doğdu.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Ayhan Işık, Lütfi Akad'ın Kanun Namına filmiyle büyük çıkış yakaladı, 140'tan fazla filmde rol aldı. "Küçük Hanım" serisiyle halkın sevgilisi oldu, Yeşilçam'da "Taçsız Kral" unvanını aldı. 1970'lerde kısa süre sahneye çıkarak Türk sanat müziği eserleri de seslendirdi.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

16 Haziran 1979'da 50 yaşındayken beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ayhan Işık, ardında sadece sinema değil, resim ve çizgi roman alanında da izler bıraktı. Onu sadece bir yıldız oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir ressam olarak hatırlamak gerekiyor.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

ŞENER ŞEN'İN BİRİCİK BABASI ALİ ŞEN'İN GERÇEK MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Yeşilçam denildiğinde akla gelen en karakteristik yüzlerden biri kuşkusuz Ali Şen'dir. 26 Aralık 1918'de Adana'da dünyaya gelen usta oyuncu, aslında sinemaya çok uzak bir meslekten gelmişti.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

MEĞER MESLEĞİ BAMBAŞKAYMIŞ!

Geçimini uzun yıllar marangozluk yaparak sağlayan Ali Şen, bu yönüyle izleyicinin her zaman merakını cezbetti.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Kimi zaman huysuz ve esprili bir baba, kimi zaman da paragöz ve fırsatçı karakterleriyle hafızalara kazındı. Onun sert bakışları, ince mizahı ve kendine özgü ses tonu, oynadığı her rolde seyircinin dikkatini çekmeyi başardı.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Kameralar karşısına ilk kez 1954 yılında çıkan Ali Şen, kısa sürede Yeşilçam'ın en çok aranan yan karakter oyuncularından biri oldu.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Başrol oynamasa bile yer aldığı filmlerde öyle güçlü bir etki yaratıyordu ki, izleyici filmi bitirdiğinde çoğu zaman aklında Ali Şen'in canlandırdığı karakter kalıyordu.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Komediden drama, köy filmlerinden şehir hikâyelerine kadar çok geniş bir yelpazede rol aldı. Ancak özellikle "paragöz, çıkarcı, kurnaz" tiplemeleri onun adeta alametifarikası haline geldi.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Sinema tarihine damgasını vuran usta, 300'e yakın filmde rol alarak Türk sinemasının en üretken karakter oyuncularından biri oldu.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Oğlu Şener Şen'in de ilerleyen yıllarda büyük bir aktör haline gelmesi, sinema tarihimizde nesiller arası bir köprü oluşturdu. 15 Aralık 1989'da geçirdiği beyin kanaması sonucu aramızdan ayrılan Ali Şen, Teşvikiye Camii'nden Zincirlikuyu Mezarlığı'na uğurlandı.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Bugün hâlâ Yeşilçam'ın kült yüzleri arasında anılmaya devam eden Ali Şen, marangozluktan beyazperdeye uzanan yolculuğuyla Türk sinema tarihinin en özel isimlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

YEŞİLÇAM'IN PALA BIYIKLI BİRİCİK BABASI HULUSİ KENTMEN'İN ASIL MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Yeşilçam denilince akla gelen ilk figürlerden biri şüphesiz Hulusi Kentmen'dir. Tatlı-sert ama her zaman adaletli, şefkatli, babacan… O artık yalnızca bir oyuncu değil, Türk halkının "baba" figürünün ete kemiğe bürünmüş halidir.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Filmlerde öyle bir yer edinmiştir ki, seyirci onu gerçek hayatta da aynı karakterde sanmış, "Hulusi Kentmen gibi babacan" sözü halk arasında kalıplaşmıştır.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

1911 yılında Bulgaristan'ın Tırnovo kentinde dünyaya gelen Kentmen, ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ederek çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi. Küçük yaşta tiyatroya ilgi duydu, ama önce askerliği seçti.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Deniz Astsubay Okulu'ndan mezun oldu, denizaltıcı olarak görev yaptı. Tesadüfen izlediği bir tiyatro provasında sahneye çıkmasıyla başlayan sanat yolculuğu, Türk sinema tarihine damga vuracak bir kariyerin ilk adımı oldu.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

ASKERLİĞİNİ SÜRDÜRÜRKEN OYUNCULUĞA BAŞLAMIŞ!

Askerlik görevini sürdürürken dahi tiyatrodan kopmayan Kentmen, Halkevleri'nde, Ses Tiyatrosu'nda ve Burhanettin Tepsi Kumpanyası'nda sahne aldı. 1942'de "Sürtük" filmiyle sinemaya adım attı, 1946'da "Senede Bir Gün" ile yükselişi başladı.

O günden sonra Yeşilçam'ın altın yıllarına damga vuracak bir üretkenliğe imza attı: yaklaşık 500 film!

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Peki onu özel kılan neydi? İzleyicinin hafızasında her daim "baba" olarak kalması… Tatlı-sert disiplinli ama sevecen tavırlarıyla oynadığı babacan patronlar, hakimler, komiserler ve çoğu zaman doğrudan "baba" karakterleri, filmlerin sıcak atmosferini kuran temel taş oldu.

Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: Taçsız Kral Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a kadar Yeşilçam'ın büyük yıldızlarının yanında hep o vardı. Ama izleyici için o, çoğu zaman asıl kahramandan bile daha gerçekti.