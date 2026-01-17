Yeşilçam’ın efsanesi hakkında şaşırtan gerçek: "Taçsız Kral" Ayhan Işık oyuncu olmasaydı bakın ne olacakmış...

Yıllarca onu beyaz perdenin en yakışıklı jönü, Yeşilçam'ın 'Taçsız Kral'ı olarak alkışladık; ancak Ayhan Işık'ın şöhret basamaklarını tırmanmadan önce kolunda bambaşka bir 'altın bilezik' taşıdığını çok az kişi biliyor. Eğer sinema dünyası onu keşfetmeseydi, bugün adını bambaşka eserlerin altında imzası olan bir üstat olarak anacaktık. Kameralar karşısına geçmeden çok önce parmaklarındaki o büyüyle profesyonel işlere imza atan ve parasını bu yolla kazanan efsanenin, oyunculuktan bile eski olan o şaşırtıcı yeteneğini duyunca hayranlığınız ikiye katlanacak!