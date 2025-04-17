Trend
Galeri
Trend Magazin
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in gerçek mesleğini duyanlar şaşırdı! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in gerçek mesleğini duyanlar şaşırdı! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!
Yeşilçam'da sayısız filmde oynayan Kartal Tibet'in hayatıyla ilgili bilinmeyenler sosyal medyada sık sık ilgi topluyor. Ünlü oyuncu Kartal Tibet'in aramızdan ani ayrılışı herkesi hüzünlendirdi. Peki her döneme damga vuran bu usta oyuncunun gerçek mesleğini biliyor musunuz? İşet cevabı!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:40