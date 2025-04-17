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Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in gerçek mesleğini duyanlar şaşırdı! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Yeşilçam'da sayısız filmde oynayan Kartal Tibet'in hayatıyla ilgili bilinmeyenler sosyal medyada sık sık ilgi topluyor. Ünlü oyuncu Kartal Tibet'in aramızdan ani ayrılışı herkesi hüzünlendirdi. Peki her döneme damga vuran bu usta oyuncunun gerçek mesleğini biliyor musunuz? İşet cevabı!

Giriş Tarihi: 17.04.2025 18:40 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:40
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in gerçek mesleğini duyanlar şaşırdı! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Türk sinemasının hem romantik, hem savaşçı oyuncusu olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 yılında henüz 82 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Aramızdan yaklaşık 4 sene önce ayrılan Kartal Tibet'in hayatı merak konusu… İşte usta oyuncunun daha önce hiç duymadığınız mesleği ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri!

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in gerçek mesleğini duyanlar şaşırdı! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Kartal Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca 200'den fazla dizi ve filmde başrol oynayan sanatçı, senarist ve yönetmen olarak da çok sayıda sinema ve televizyon yapımına ismini altın harflerle yazdırdı.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in gerçek mesleğini duyanlar şaşırdı! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde henüz 10 yaşındayken sahneye çıkan Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol konuşmaya başladı ve ardından Devlet Tiyatroları'ndaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde oynadı.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in gerçek mesleğini duyanlar şaşırdı! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

GERÇEK MESLEĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ? BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİYDİ!

Okuduğu şiirle ilk, orta, lise ve üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi olan Kartal Tibet, Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve daha sonra babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirdi.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in gerçek mesleğini duyanlar şaşırdı! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri!

Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak 1960'da Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.