Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Kartal Tibet, sadece karizmasıyla değil, hafızalara kazınan rolleriyle de Türk sinemasının efsaneleri arasındaki yerini aldı. Usta ismin özel hayatına dair ortaya çıkan bir detay ise gündeme bomba gibi düştü. Kartal Tibet'in oğluyla ilgili bu şaşırtıcı gerçek, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Dahası, baba–oğulun aynı projede buluştuğunu öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kartal Tibet'in gözlerden uzak kalan oğlu ve pek bilinmeyen yönleri!