Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Yeşilçam'ın efsane ismi, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, aramızdan ayrılmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen sinema dünyasında unutulmaz izler bırakmaya devam ediyor. 27 Mart 1938'te öğretmen bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Tibet, kariyeri boyunca 200'ü aşkın film ve dizide başrol oynadı. Üstelik sadece oyunculuğuyla değil, senarist ve yönetmen olarak imza attığı yapımlarla da Türk sinemasının önemli isimlerinden biri oldu.