Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Kartal Tibet, sadece karizmasıyla değil, hafızalara kazınan rolleriyle de Türk sinemasının efsaneleri arasındaki yerini aldı. Usta ismin özel hayatına dair ortaya çıkan bir detay ise gündeme bomba gibi düştü. Kartal Tibet'in oğluyla ilgili bu şaşırtıcı gerçek, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Dahası, baba–oğulun aynı projede buluştuğunu öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kartal Tibet'in gözlerden uzak kalan oğlu ve pek bilinmeyen yönleri!

Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:36
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Yeşilçam'ın efsane ismi, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, aramızdan ayrılmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen sinema dünyasında unutulmaz izler bırakmaya devam ediyor. 27 Mart 1938'te öğretmen bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Tibet, kariyeri boyunca 200'ü aşkın film ve dizide başrol oynadı. Üstelik sadece oyunculuğuyla değil, senarist ve yönetmen olarak imza attığı yapımlarla da Türk sinemasının önemli isimlerinden biri oldu.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde henüz 10 yaşındayken sahneye çıkan Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol oynamaya başladı ve ardından Devlet Tiyatroları'ndaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde oynadı.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Okuduğu şiirle ilk, orta, lise ve üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi olan Kartal Tibet, Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve daha sonra babasının isteğiyle Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak 1960'da Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Kuruluşunda yer aldığı Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nde 4 piyes yöneten ve 20 oyunda rol alan usta sanatçı, bu yılları "Kendi işimi kendi yapma arzum vardı. Çünkü daha gençtim ve başarılı olamazsam Devlet Tiyatrosu beni bekliyordu." ifadeleriyle aktarmıştı. Sanatçı, Gündüz Sencer ile 1963'te evlendi, çiftin 1964'te Kanat, 1973'te Kumru adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

YEŞİLÇAM'A SUAT YALAZ'IN TEKLİFİYLE ADIM ATTI

Kartal Tibet, Suat Yalaz'ın teklifiyle 1965'te "Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit" adlı filmde Yeşilçam'a adım attı.

Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri "Malkoçoğlu" ve "Kara Murat" olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırırken, Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı "Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu", "Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı", 1967 yapımı "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Karaoğlan: Yeşil Ejder" ve 1972 yapımı "Karaoğlan Geliyor" filmleriyle devam etti.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Daha sonra Sezgin Burak'ın çizdiği "Tarkan" karakterinin, 1969'da çekilen sinema uyarlamasında rol alan sanatçı, 1970'te "Tarkan: Gümüş Eyer", 1971'de "Tarkan: Viking Kanı", 1972'de "Tarkan: Altın Madalyon" ve 1973'te "Tarkan: Güçlü Kahraman" filmlerinde başrol oynadı.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Kartal Tibet, seri filmlerin yanı sıra "Sancakbeyi Murad", "Bir Osmanlı Savaşçısı", "Bağdat'ta Bir Hırsız" ve "İngiliz Kemal" filmlerinde, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" melodramlarında, "Zambaklar Açarken" ve "Çalıkuşu" gibi pek çok romanın uyarlamasında da usta oyunculuğuyla izleyici karşısına çıktı.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

KEMAL SUNAL FİLMLERİ VE TELEVİZYON DİZİLERİ YÖNETTİ

Tibet, 1977'de "Tosun Paşa" filminde yönetmen koltuğuna oturdu ve başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 20'den fazla filmde toplumsal sorunları ele aldı.

Yönetmenliğini yaptığı filmlerde ahlaken yozlaşmış politikacılara ve haksızlıklara başkaldıran basit insanların komik hikayelerini işleyen Tibet, 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren komik ancak dram yönü ağır basan toplumsal içerikli filmlere de imza attı.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti. Gişe rekorları kıran filmlerin ardından 1990'lı yıllarda televizyon döneminin başlamasıyla, "Süper Baba", "Yasemince", "Emret Komutanım" ve "Ah Bir Zengin Olsam" adlı dizilerin yönetmen koltuğuna da oturan Tibet, 2000'li yıllarda ise Türk sineması klasiklerini yeniden canlandırma isteğiyle "Hababam Sınıfı Merhaba" (2003) ve "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" (2006) filmlerini çekti.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 2002'de "Yaşam Boyu Onur Ödülü" alan sanatçı, 2006'da ise "Yıldırım Önal Anı Ödülü"ne layık görüldü.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödüle değer görülen Tibet, 2 Temmuz 2021'de 83 yaşındayken vefat etti.

"Gol Kralı", "Davaro", "Çarıklı Milyoner", "Şabaniye", "Sosyete Şaban", "Şendul Şaban", "Deli Deli Küpeli", "Arkadaşım ve Ben", "Öğretmen", "Uyanık Gazeteci" ve "Duygu Çemberi" filmlerinin de senaryosunu kaleme alan Tibet'in rol aldığı ve yönettiği yapımlardan bazıları şöyle:

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

"Hıçkırık", "Ölmeyen Aşk", "Çalıkuşu", "Kanunsuz Yol", "Siyah Gül", "Ölünceye Kadar", "Paşa Kızı", "Sefiller", "Kanun Namına", "Sevemez Kimse Seni", "Seven Ne Yapmaz", "Deli Murat", "Erkekler Ağlamaz", "Şabaniye", "Tosun Paşa", "Sultan", "Şark Bülbülü", "Umudumuz Şaban", "Gırgıriyede Şenlik Var", "Davaro", "Çarıklı Milyoner", "Yasemince", "Keloğlan-Süperoğlan", "Emret Komutanım" ve "Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu"

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden başarılı oyuncu Civan Canova'nın üvey babasının Kartal Tibet olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Küçük yaşta iken anne ve babası ayrılan Canova, anneannesi tarafından büyütüldü.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştıran isim oldu.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

BABA-OĞUL AYNI FİLMDE!

Kartal Tibet; Atiye, Çiçek Taksi, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Civan Canova'nın da üvey babasıdır. Hatta Müslüm Gürses'in Mutlu Ol Yeter filminde de oynayan Civan Canova'nın babası da filmin yönetmenliğini üstlendi.

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Sizler için derlediğimiz diğer akraba ünlüler...

Nubar Terziyan-Fedon

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Günay Girik - Fatma Girik

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet’in oğlu da tanıdık çıktı! Baba–oğul aynı projede buluşmuş

Bilal İnci - Elif İnci