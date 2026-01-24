Yeşilçam’ın efsanesi Renan Fosforoğlu’nun soyunda sanat akıyor! Her biri sahnenin yıldızı çıktı!

Enis Fosforoğlu, tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştir. Sanat tutkusu nesiller boyu süren ailede, kızı Seren Fosforoğlu da tiyatro sanatçısı olarak bayrağı devralmıştır.

1970-1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Fosforoğlu, farklı tiyatro topluluklarında sahne aldıktan sonra kendi tiyatrosunu kurarak birçok genç yeteneğin yetişmesine katkı sağladı. Sadece oyunculukla kalmayıp sinema filmlerinde de yer alan sanatçı, aynı zamanda senaryo yazarlığı ve yönetmenlik alanlarında da kendini denedi. Sanata adanmış bir yaşam süren Enis Fosforoğlu, Türk tiyatro ve sinema dünyasında unutulmaz izler bıraktı.