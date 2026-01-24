Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın efsanesi Renan Fosforoğlu’nun soyunda sanat akıyor! Her biri sahnenin yıldızı çıktı!

Yeşilçam’ın efsanesi Renan Fosforoğlu’nun soyunda sanat akıyor! Her biri sahnenin yıldızı çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Renan Fosforoğlu hakkında şaşırtan bir detay gün yüzüne çıktı. Meğer yalnızca kendisi değil, ailesi de adeta yetenekle doğmuş. Oğulları ve torunu sanat dünyasında öyle dikkat çekmiş ki, bu aileyi görenler şöhretin gerçekten genlerinde olduğunu söylüyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:40
Renan Fosforoğlu, Yeşilçam'a yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine özgü mizah anlayışıyla da damga vurdu. Rol aldığı her yapımda sahneleri renklendiren usta sanatçı, özellikle kurnaz ve hazırcevap karakterleriyle izleyiciyi hem düşündürüp hem de güldürdü. Oval gözlükleri ve sıcacık gülümsemesiyle hafızalara kazınan Fosforoğlu, Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olarak sinema tarihindeki yerini aldı.

Yeşilçam'ın vazgeçilmez isimlerinden Renan Fosforoğlu'nun ailesindeki büyük sürpriz! Meğer iki oğlu da babalarını geride bırakacak kadar ünlüymüş! İşte o isimler…

Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve sanat dolu bir ailede yetişti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak başarılı bir kariyere imza atan Enis Fosforoğlu, yeteneğini babasından ve sanatçı akrabalarından miras aldı. Annesi Mualla Kavur, teyzesi Belkıs Dilligil, eniştesi Avni Dilligil ve eniştesinin kız kardeşi Aliye Rona gibi usta isimlerle aynı aileden gelen Fosforoğlu, sahne sanatlarına olan ilgisini genç yaşta keşfetti ve Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri oldu.

Enis Fosforoğlu, tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştir. Sanat tutkusu nesiller boyu süren ailede, kızı Seren Fosforoğlu da tiyatro sanatçısı olarak bayrağı devralmıştır.

1970-1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Fosforoğlu, farklı tiyatro topluluklarında sahne aldıktan sonra kendi tiyatrosunu kurarak birçok genç yeteneğin yetişmesine katkı sağladı. Sadece oyunculukla kalmayıp sinema filmlerinde de yer alan sanatçı, aynı zamanda senaryo yazarlığı ve yönetmenlik alanlarında da kendini denedi. Sanata adanmış bir yaşam süren Enis Fosforoğlu, Türk tiyatro ve sinema dünyasında unutulmaz izler bıraktı.

Enis Fosforoğlu, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi.

RENAN FOSFOROĞLU'NUN TORUNU VE ENİS FOSFOROĞLU'NUN KIZI SEREN FOSFOROĞLU

Renan Fosforoğlu'nun diğer oğlu ise tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter Fosforoğlu...

Ferdi Merter Fosforoğlu, kardeşi Enis Fosforoğlu'ndan 9 ay önce hayatını kaybetmişti. Ferdi Merter Fosforoğlu, sinema dünyasına "Tosun Paşa" filmiyle giriş yapmıştı. Usta oyuncu birçok filmde rol almıştır.

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar

Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel

Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy

Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun

Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli

Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç

Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm

Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Bilal İnci - Elif İnci

Ali Şen-Şener Şen