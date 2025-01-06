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Yeşilçam'ın efsanesi Serpil Çakmaklı'nın kızını görenler inanamıyor! Kızı güzellik tacını devraldı...

Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızı Merve'nin son halini gördünüz mü? 1995 yılında yollarını ayıran çiftin kızları Merve büyüdü, güzelliğiyle adından söz ettiren bir genç kız oldu. İşte güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Merve...

Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 06:47
Yeşilçam’ın efsanesi Serpil Çakmaklı’nın kızını görenler inanamıyor! Kızı güzellik tacını devraldı...

Serpil Çakmaklı ile Yalçın Dümer'in kızı Merve, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görenler güzelliğini annesinden aldığını söylüyor...

Yeşilçam’ın efsanesi Serpil Çakmaklı’nın kızını görenler inanamıyor! Kızı güzellik tacını devraldı...

1993 yılında nikah masasına oturan Yalçın Dümer ile Serpil Çakmaklı, 2 yıl sonra evliliklerini bitirme kararı almıştı. Çiftin bu evlilikten ise Merve isimli bir kızları olmuştu.

Yeşilçam’ın efsanesi Serpil Çakmaklı’nın kızını görenler inanamıyor! Kızı güzellik tacını devraldı...

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdi büyüdü ve 30 yaşında oldu...

Yeşilçam’ın efsanesi Serpil Çakmaklı’nın kızını görenler inanamıyor! Kızı güzellik tacını devraldı...

Hayatını Amerika'da sürdüren Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Yeşilçam’ın efsanesi Serpil Çakmaklı’nın kızını görenler inanamıyor! Kızı güzellik tacını devraldı...

Serpil Çakmaklı, Yalçın Dümer ile dünyaya gelen kızı Merve Dümer'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı.

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