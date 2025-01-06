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Yeşilçam'ın efsanesi Serpil Çakmaklı'nın kızını görenler inanamıyor! Kızı güzellik tacını devraldı...

Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızı Merve'nin son halini gördünüz mü? 1995 yılında yollarını ayıran çiftin kızları Merve büyüdü, güzelliğiyle adından söz ettiren bir genç kız oldu. İşte güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Merve...