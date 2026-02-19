Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçamın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı ekranların aranan yüzüymüş! Meğer anne–kız aynı yapımda rol almış

Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran isimlerden biri olan Hikmet Gül, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Özellikle Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı ve Tosun Paşa gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle sinema tarihine adını yazdıran usta oyuncu, yalnızca performansıyla değil, ailesiyle de gündemde. Ortaya çıkan detay ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Meğer Gül'ün kızı da televizyon dünyasının tanınmış simalarından biriymiş. Üstelik anne ve kızı, yıllar önce aynı projede kamera karşısına geçmiş! Bu sürpriz iş birliği, Yeşilçam'dan günümüze uzanan bir oyunculuk mirasının en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 16:08
Hikmet Gül, Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde iz bırakan performanslarıyla hafızalara kazındı.

Usta oyuncu Hikmet Gül, canlandırdığı tüm rolleri izleyiciye adeta altın tepside sunarak hayranlık uyandırmıştı. 100'den fazla filmde rol alan sanatçı, özellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımlarında sıkça karşımıza çıkmıştı.

Genellikle çirkef ve gaddar rollerle tanıdığımız Hikmet Gül'ün kendisinden de ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta anne kız Sindrella Külkedisi filminde birlikte rol almış.

İŞTE HİKMET GÜL'ÜN OYUNCU VE ŞARKICI KIZI NERMİN DENİZCİ...

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü. Şabaniye, Şaban Pabucu Yarım, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Sindirella Kül Kedisi gibi daha çok Kemal Sunal filmleri olmak üzere yapımlarda rol aldı. Nermin Denizci bir dönem albümde çıkardı.

NERMİN DENİZCİ'NİN SON HALİNE BAKIN...

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Macit Flordun -Tardu Flordun

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Mine Mutlu-Çağkan Çulha- Büşra Çulha

Burak Kut-Halit Kut

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Bilal İnci - Elif İnci

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

İntizar - Yıldız Tilbe

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe