Yeşilçamın eli maşalı kadını Hikmet Gül'ün kızı ekranların aranan yüzüymüş! Meğer anne–kız aynı yapımda rol almış

Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran isimlerden biri olan Hikmet Gül, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Özellikle Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı ve Tosun Paşa gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle sinema tarihine adını yazdıran usta oyuncu, yalnızca performansıyla değil, ailesiyle de gündemde. Ortaya çıkan detay ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Meğer Gül'ün kızı da televizyon dünyasının tanınmış simalarından biriymiş. Üstelik anne ve kızı, yıllar önce aynı projede kamera karşısına geçmiş! Bu sürpriz iş birliği, Yeşilçam'dan günümüze uzanan bir oyunculuk mirasının en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 16:08