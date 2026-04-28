Yeşilçam’ın “eli maşalı” yıldızı Hikmet Gül’ün kızı da ekranların parlayan ismi çıktı! Anne–kız aynı projede buluşmuş

Yeşilçam'ın altın çağında iz bırakan usta isimlerden Hikmet Gül, yıllar geçse de sinema tarihindeki yerini korumaya devam ediyor. "Sinderella Kül Kedisi", "İbo ile Güllüşah", "Kapıcılar Kralı" ve "Tosun Paşa" gibi hafızalara kazınan yapımlardaki performanslarıyla tanınan Gül, yalnızca oyunculuğuyla değil, ailesine dair ortaya çıkan bir detayla da yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgiye göre usta oyuncunun kızı da televizyon dünyasında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Üstelik dikkat çeken bir başka ayrıntı ise anne ve kızın yıllar önce aynı projede birlikte kamera karşısına geçmiş olması.

Giriş Tarihi: 28.04.2026 16:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 16:34