Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu bakın nereli çıktı!

Annesi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkan Şoray'a sinemada yer alması için izin verirken Şoray, yıllar sonra bunu şu sözlerle anlatmıştı, "Annem önce çok itiraz etti, sonra ekonomik nedenlerle teklif edilen ücret de yüksek olduğu için izin verdi" dedi.

17 YAŞINDA İLK ÖDÜLÜNÜ ALDI!

Daha sonra oyuncu, yer aldığı 'Acı Hayat' filminde henüz 17 yaşındayken ödül aldı. Ancak Şoray'ın içinde okuyamamak ukde olarak da kaldı.

"OKUYAMAMAK İÇİMDE UKDE KALDI"

Bir röportajında Şoray, "Okuyamamak… 'tekrar dünyaya gelsen ne istersin?' deseler mesela bir lise talebesi veya üniversite talebesi olmayı çok isterim. Ama bu olmadı. Başka tesadüfler karşıma çıktı. Sinema oyuncusu oldum. Bundan da çok mutluyum. Onun için kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini biliyordum. Ben de öyle yaptım. Öğrenmenin sonu yok"