Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu bakın nereli çıktı!

Yeşilçam'ın en zarif ve en güzel kadınlarından biri olan oyuncu Gülşen Bubikoğlu, her dönem izleyicilerin ilgisini çekti. Peki Gülşen Bubikoğlu'nun nereli olduğunu biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 31.08.2025 18:36
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'Yeşilçam'ın en güzel kadını kim?' anketi düzenlendi. Gülşen Bubikoğlu anketi önde tamamlarken Türkan Şoray hayranları da çıkan sonuca tepki göstermişti.

NERELİ OLDUĞU MERAK EDİLDİ

Sosyal medyada olay olan o anket sonrası Gülşen Bubikoğlu'nun nereli olduğu da merak edildi.

BAKIN NERELİ ÇIKTI?

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu aslen Kütahyalı çıktı.

İkisi de Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran kadın oyunculardan… Biri Gülşen Bubikoğlu, bir diğeri ise Türkan Şoray!

'YEŞİLÇAM'IN EN GÜZEL KADINI KİM?'

Sosyal medyada yapılan 'Yeşilçam'ın en güzel kadını kim?' anketi sonrası Gülşen Bubikoğlu X'te TT oldu.

TÜRKAN ŞORAY HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Bu anketi önde götüren Gülşen Bubikoğlu'nu gören Türkan Şoray hayranları yorum üzerine yorum yaptı.

'KADIN GİBİ KADIN'

Bazı Türkan Şoray hayranları 'Türkan Şoray diye bir gerçek var', 'kadın gibi kadın' gibi yorumlarında bulundu.

'GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN HAKKI TESLİM EDİLMİŞ'

Bazı takipçiler ise Gülşen Bubikoğlu için, 'güzeldir', 'Gülşen Bubikoğlu'nun hakkı teslim edilmiş' yorumları yaptı.

Gülşen Bubikoğlu'nun son hali!

Türkan Şoray'ın son hali!

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTIĞI PAYLAŞIMLA GÜNDEME GELDİ

Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri olarak hafızalara kazınan Türkan Şoray, uzun süredir görünmüyordu.

HAYRANLARINA TATLI BİR SÜRPRİZ YAPTI

Ünlü oyuncu, evinin karlar içerisindeki bahçesinden bir paylaşım yaptı.

KALPLERİ ISITAN O PAYLAŞIM!

Usta sanatçının kalpleri ısıtan o paylaşımına yorum yağdı.

Bazı takipçileri Şoray'a, 'Güzelliğiniz hiç değişmiyor', 'Kar ve siz, muhteşem bir uyum', 'Güzelliğiniz zamana meydan okuyor' ve 'Kar kadar saf ve zarifsiniz' yorumları yaptı.

Türkan Şoray evinin bahçesinde kar keyfi yaptı!

TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?

Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul ediliyor. Türkan Şoray, her döneme damga vuran da bir oyuncu aslında. İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri…

ANNESİNİN ALDIĞI KARAR ONU 'SULTAN' YAPTI!

Oyunculuğa ilk adım atışı biraz mecburi olmuş Türkan Şoray'ın… Erken yaşlarda babasını kaybeden Türkan Şoray'a teklif gelince annesi başta kabul etmek istememiş, ancak yaşadıkları ekonomik kriz sonrası Türkan Şoray'ın annesi aldığı kararla mecburi olarak izin vermiş ünlü oyuncuya… Böylece Türkan Şoray, henüz 15 yaşında Yeşilçam'a başrolle giriş yapmış oldu.

Annesi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkan Şoray'a sinemada yer alması için izin verirken Şoray, yıllar sonra bunu şu sözlerle anlatmıştı, "Annem önce çok itiraz etti, sonra ekonomik nedenlerle teklif edilen ücret de yüksek olduğu için izin verdi" dedi.

17 YAŞINDA İLK ÖDÜLÜNÜ ALDI!

Daha sonra oyuncu, yer aldığı 'Acı Hayat' filminde henüz 17 yaşındayken ödül aldı. Ancak Şoray'ın içinde okuyamamak ukde olarak da kaldı.

"OKUYAMAMAK İÇİMDE UKDE KALDI"

Bir röportajında Şoray, "Okuyamamak… 'tekrar dünyaya gelsen ne istersin?' deseler mesela bir lise talebesi veya üniversite talebesi olmayı çok isterim. Ama bu olmadı. Başka tesadüfler karşıma çıktı. Sinema oyuncusu oldum. Bundan da çok mutluyum. Onun için kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini biliyordum. Ben de öyle yaptım. Öğrenmenin sonu yok"

ASLINDA BİR DÜNYA REKORTMENİ: DÜNYANIN EN ÇOK FİLM ÇEKEN KADINI!

Türkan Şoray'ın Yeşilçam'a verdiği emekler yadsınamaz. Ünlü oyuncu, aslında bir dünya rekortmeni… 222 film çekerek ve bu filmlerde başrol oynayarak dünyada en çok film çeken kadın olmayı başardı. Bu filmlerin hepsinde de başrol oynadı ve kimse bu başarıyı gerçekleştiremedi.

"SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM'I BEN ÖNERDİM"

Türkan Şoray'ın ekranlarda Kadir İnanır'la yakaladığı uyum da dikkatlerden kaçmadı o dönem... Yeşilçam'ın en sevilen ve uyumlu çiftiydi. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın hikayesini filmi yapma fikri Türkan Şoray'dan geldi. Türkan Şoray bu proje hakkında verdiği röportajda, "Onların önerdiği senaryoda pek anlaşamamıştık. 'Sizden bir teklif veya önerebileceğiniz bir proje var mı?' şeklinde bir soru soruldu. Ben de 'Selvi Boylum Al Yazmalım' yani 'Kırmızı Eşarp Hikayesi'ni okumuştum. Onu önerdim ve çok beğenildi. Final sahnesinde Kadir Bey'in sabaha kadar uyumadığını öğrendik. O perişanlığı yansıtmak için… Hepimiz hikayeyi sevdiğimiz için çok asıldık. O kadar iyi bir yönetmenimiz vardı ki başımızda, bu başarı normaldi" dedi.

TÜRKAN ŞORAY KANUNLARINI YIKTI

O filmden 24 yıl sonra Türkan Şoray ve Kadir İnanır, 'Gönderilmemiş Mektuplar' filmiyle bir araya geldi. Bu iki ünlü oyuncunun birlikte rol aldığı son filmdi bu, aynı zamanda Türkan Şoray'ın kanunlarını yıktığı film de oydu. Türkan Şoray o konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yıllarca bir araya gelememiş, aşklarını yaşayamamışlar ve yıllar sonra karşılaşıyorlar. O kadar doğal ki" Kadir İnanır ise o röportajda, "Biz 'Türkan Şoray Kanunları' tanımayız" demiş ve ikili gülüşmüştü.

"BENİM AŞKIMDI SİNEMA"

Sinemaya aşıktı da ünlü oyuncu! Oyuncu, "Çok sevdiğim mesleği yaptım. Hayatımı böyle kazandım. O mesleğe aşık oldum" demişti. Sinemadan başka aşkları da oldu ünlü yıldızın.

CİHAN ÜNAL İLE EVLİLİK YAPTI, BİR KIZI OLDU

Türkan Şoray, 20 yıl Rüçhan Adlı ile evli kaldı. Şoray'ın eşi 1995 yılında vefat etti.

1983 yılında 'Mine' filminde tanıştığı Cihan Ünal'la evliliğini yaptı. Ünlü oyuncunun bu evliliğinden Yağmur Ünal adında bir de kızı oldu.

"HATTA ALAY KONUSU OLDU"

Türkan Şoray ortaya çıkan 'Türkan Şoray Kanunları' ile ilgili olarak, "İlk film çevirdiğim zaman beni filmlerde öpüştürdüler. Ama hiç ne olduğunu bilmeden. Toplumun değerleri, seyircimle olan sevgim ve bağım başladıktan sonra seyircim ne olursa olsun bu tür sahnelerde, oyunlarda nasıl karşılayacağını bilemediğim için böyle sahneler olmasın istedim ve bunu anlaşmama koydurttum. Hatta alay konusu da oldu" diye konuşmuştu.

SANATÇININ GÜZELLİK SIRLARI

Güzellik sırrı ile ilgili de konuşan Türkan Şoray, "Uyuduğunuz zaman yüzünüz daha gergin oluyor. 8 saat uyku çok önemli. Sabahları yüzüme bol nemlendirici sürerim. Sabah ormana da gider yürürüm. Sodayla yüzümü silerim, acıbadem kremim vardır"

ELLERİ NEDEN TİTRİYOR? "ELLERİMİN TİTREMESİ KALBİMİN TİTREMESİDİR"

Türkan Şoray yıllar önce yayınladığı kitabında bilinmeyen hastalığını da açıklayarak, "Zaman zaman ufacık bir duygusal bir tetiklemeyle ellerim titrer. Ellerimin titremesi kalbimin titremesidir. O an çok heyecanlı olduğum düşünülür. Duygu yoğunluğunun bendeki etkisi bu heyecan. Duygusallığa çok yatkın bir yapım var. Her detay üzerinde fazlasıyla duran, hep duygularıyla yaşayan biri olduğum için her durumda yaşadığım her olaya duygusal tepki veririm" notunu eklemişti.