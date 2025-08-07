Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın fettan güzeli olarak tanımıştık! Suzan Avcı'nın son halini gören inanamıyor...

Yeşilçam sadece iyi kalpli kahramanlarıyla değil, hafızalara kazınan kötü karakterleriyle de sinema tarihine damga vurdu. Bu karanlık ama etkileyici rollerin en unutulmaz isimlerinden biri ise hiç kuşkusuz Suzan Avcı'ydı. "Fettan kadın" denildiğinde akla ilk gelen isim olan Avcı, güzelliğiyle büyülese de genellikle entrikacı ve art niyetli karakterlerle özdeşleşti. Sinema ve tiyatroda sayısız projede yer alan usta oyuncu, uzun süredir kameralardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor. Ancak yıllar içindeki değişimi görenleri adeta hayrete düşürüyor. İşte Suzan Avcı'nın şimdiki hali...