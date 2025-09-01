Yeşilçam’ın gizli yıldızı 330 filmde oynadı! Zeki Müren’in ilham kaynağı Sami Hazinses’in hüzün dolu hikayesi!

BİR KAVGA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Sanatçının sinemaya giriş öyküsü adeta bir film sahnesi gibi: "Lütfi Akad o bölgede bir film çekiyordu. Biz de arkadaşlarla işten kaytarıp çekimleri izliyorduk. Bir gün film ekibini mahalledeki bazı serseriler rahatsız etmeye başladı. Biz de arkadaşlarla araya girdik ve Lütfi Bey'in yanında onlara bir güzel dayak attık. Serseriler toz oldu. Sonra Lütfi Akad haber göndermiş: 'Bir kavga sahnesi var, gelsin oynasın' diye. Böylece sinema hayatım başladı."