Trend
Galeri
Trend Magazin
Yeşilçam’ın gizli yıldızı 330 filmde oynadı! Zeki Müren’in ilham kaynağı Sami Hazinses’in hüzün dolu hikayesi!
Yeşilçam’ın gizli yıldızı 330 filmde oynadı! Zeki Müren’in ilham kaynağı Sami Hazinses’in hüzün dolu hikayesi!
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biriydi Sami Hazinses! Zeki Müren'e şarkı yazdı, Müslüm Gürses'e ilham oldu, hep 'yardımcı oyuncu' olarak rol aldı. Türk sinemasının gizli kahramanı olan oyuncunun çarpıcı hayat hikayesi herkesi hüzne boğuyor.
Giriş Tarihi: 01.09.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:04