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Yeşilçam’ın gizli yıldızıydı! 330 filmde oynadı, Zeki Müren’in ilham kaynağı oldu: Sami Hazinses’in hüzün dolu hikayesi…
Yeşilçam’ın gizli yıldızıydı! 330 filmde oynadı, Zeki Müren’in ilham kaynağı oldu: Sami Hazinses’in hüzün dolu hikayesi…
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biriydi ama adını bilen neredeyse yoktu… O, Zeki Müren'e şarkı yazdı, Müslüm Gürses'e ilham oldu, ama sahnede hep "yardımcı oyuncu" kaldı. Türk sinemasının gizli kahramanı Sami Hazinses'in perde arkasındaki çarpıcı hayat hikâyesi!
Giriş Tarihi: 06.08.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 17:48