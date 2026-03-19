Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden Şükriye Atav, özellikle Ah Nerede filmiyle hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncunun iki oğlu da kendisinden geri kalmadı! Onları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 19.03.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 11:39
Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Bilal İnci - Elif İnci

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Ali Şen-Şener Şen

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Şener Şen-İnci Şen

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Macit Flordun-Tardu Flordun

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Halit Kut- Burak Kut

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Yeşilçam’ın gözü yaşlı anasıydı...Oğulları da çok ünlü! Meğer biri beyaz perdede, diğeri ise ekranlardaymış!

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel