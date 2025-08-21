Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alarak herkesi kahkaha tufanına boğan Kemal Sunal, yıllar geçmesine rağmen hâlâ severek izleniyor. Komik karakterleriyle hafızalarda yer eden Sunal'ın özel hayatına dair ise şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer ünlü şarkıcı Kutsi ile aynı memlekettenmişler!

Giriş Tarihi: 21.08.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:07
Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal, sadece sahnede değil, hayatıyla da ilgi çekiyor.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Binlerce filmdeki komik karakterleriyle hafızalara kazınan Sunal, samimi tavırları ve doğal oyunculuğuyla yıllar geçse de izleyicileri güldürmeye devam ediyor.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Sunal'ın özel hayatına dair küçük ama şaşırtıcı bir detay ise hayranları tarafından pek bilinmiyor.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Küçükpazar semtinde doğan usta oyuncu, aslında Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Bu detay, onun hayatına dair merak edilen ipuçlarından sadece biri.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

İlginç bir detay da ortaya çıktı: Sunal'ın memleketi, günümüzün sevilen şarkıcılarından Kutsi ile aynı.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!
HAFİZE ANA'NIN MEMELEKETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
17 Haziran 1930'da doğan usta oyuncu, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası ünlü tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise tiyatro sanatçısı Amelya Hanım'dı.
Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Küçük yaşta sahneye adım atan Adile Naşit, tiyatrodan televizyona, sinemadan çocuk programlarına kadar uzanan geniş bir kariyerin altına imza attı.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Hababam Sınıfı'ndaki "Hafize Ana" rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, "Neşeli Günler", "Tosun Paşa" ve "Süt Kardeşler" gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergiledi. Sadece oyunculuğuyla değil, "Uykudan Önce" programında çocuklara anlattığı masallarla da nesillerin sevgilisi oldu.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılsa da, hala milyonların hafızasında ve kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Adile Naşit'in pek bilinmeyen bir yönü ise kökenidir. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçının babası da İstanbul doğumlu. Annesi ise Ermeni kökenli.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Türk sinemasının bir diğer efsane ismi Türkan Şoray ise sadece oyunculuğuyla değil, kökenleriyle de dikkat çekiyor.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

İŞTE KÖKENLERİ!

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş!

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

PEKİ KADİR İNANIR'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Ailesinin en küçük çocuğu olan İnanır, ilkokul ve ortaokul yıllarında sahne yeteneğini çeşitli okul etkinliklerinde sergileyerek dikkat çekti.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Henüz genç yaşta İstanbul'un yolunu tutan İnanır, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Kariyerinin ilk adımlarını fotoromanlarla atan İnanır, 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. 1968'de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nı birincilikle tamamladı.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Aynı yıl sinemaya da adım atan İnanır, asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle yaptı.

Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaşan İnanır, sonrasında da birçok yapımda Şoray'la kamera karşısına geçerek Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri haline geldi.