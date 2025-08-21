Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.