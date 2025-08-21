Trend
Galeri
Trend Magazin
Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!
Yeşilçam’ın gülme garantisi Kemal Sunal nereli biliyor musunuz? Meğer Kutsi ile aynı memlekettenmiş!
Yeşilçam'da sayısız filmde rol alarak herkesi kahkaha tufanına boğan Kemal Sunal, yıllar geçmesine rağmen hâlâ severek izleniyor. Komik karakterleriyle hafızalarda yer eden Sunal'ın özel hayatına dair ise şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer ünlü şarkıcı Kutsi ile aynı memlekettenmişler!
Giriş Tarihi: 21.08.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:07