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Yeşilçam'ın güzeli Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sıydı... Yıllar Sevda Aktolga'ya da acımadı!

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarı ile yine seyirciyi ekrana kilitledi. Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 27.12.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 15:25
Yeşilçam’ın güzeli Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yıllar Sevda Aktolga’ya da acımadı!

Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Yeşilçam’ın güzeli Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yıllar Sevda Aktolga’ya da acımadı!

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarı ile yine seyirciyi ekrana kilitledi.

Yeşilçam’ın güzeli Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yıllar Sevda Aktolga’ya da acımadı!

Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı.

Yeşilçam’ın güzeli Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yıllar Sevda Aktolga’ya da acımadı!

Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Yeşilçam’ın güzeli Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sıydı... Yıllar Sevda Aktolga’ya da acımadı!

İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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