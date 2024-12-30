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Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun son hali!

Henüz 5 yaşında Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si olarak hafızalara kazındı! Rol aldığı Hüdaverdi-Pırtık' filminde, gözlüğü ve şapkasıyla ilgi çekti. Bu halleriyle herkesin sempatisini kazanan ünlü oyuncu Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 57 yaşında olan Önder Tekin'i görenler tanıyamadı.