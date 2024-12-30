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Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun son hali!

Henüz 5 yaşında Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si olarak hafızalara kazındı! Rol aldığı Hüdaverdi-Pırtık' filminde, gözlüğü ve şapkasıyla ilgi çekti. Bu halleriyle herkesin sempatisini kazanan ünlü oyuncu Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 57 yaşında olan Önder Tekin'i görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:02
Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun son hali!

Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip 'Hüdaverdi' adlı karakteri canlandıran Tekin, bu tiplemesiyle akıllara kazınmıştı. Önder Tekin, Lale Oraloğlu'nun yönettiği 1971 yapımı 'Hüdaverdi-Pırtık' filminde, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi isimlerle rol almıştı.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun son hali!

Babasının gayretleriyle Yeşilçam'a 5 yaşında adım atan ve "Hüdaverdi" karakteriyle akıllara kazınan Önder Tekin, şimdi 57 yaşında...Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun son hali!

Önder Tekin, "Hüdaverdi"nin yanı sıra "Ezilenler" filminde de rol aldı. İki filmin ardından sinema serüvenini sonlandıran Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun son hali!

Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Önder Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor. Önder Tekin, babasının tiyatrocu olduğunu belirterek, onun gayretleriyle sinema hayatına başladığını söyledi.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 57 yaşındaki oyuncunun son hali!

Yeşilçam'da 'Hüdaverdi' olarak tanıyıp sevdiğimiz Önder Tekin herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip 'Hüdaverdi' adlı karakteri canlandıran Tekin, bu tiplemesiyle akıllara kazınmıştı.

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