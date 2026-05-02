Yeşilçam’ın ışıltısını bir anda terk etmişti! Sinemanın yakışıklı prensi Sertan Acar bakın nerede ortaya çıktı

Bir dönem herkes onu konuşuyordu, o ise susmayı tercih etti. Şöhretin zirvesindeyken rotayı ıssızlığa kıran Sertan Acar, şimdilerde doğanın kucağında yepyeni bir kimlikle hayat buluyor. Yıllar süren derin sessizliğini ilk kez bozan usta oyuncu, kameralardan kaçış öyküsünü ve inzivadaki saklı yaşamını tüm samimiyetiyle paylaşıyor.