Trend
Galeri
Trend Magazin
'Yeşilçam'ın İsveç Güzeli' olarak anılıyordu! Bir veda mektubuyla ortadan kaybolan sarışın güzel yıllar sonra ortaya çıktı!
'Yeşilçam'ın İsveç Güzeli' olarak anılıyordu! Bir veda mektubuyla ortadan kaybolan sarışın güzel yıllar sonra ortaya çıktı!
Tarkan filmlerinde 'Büyücü Gosha' rolüyle akıllarda yer edinen oyuncu Eva Bender, 70'li yıllara damga vurdu. Ünlü oyuncu Eva Bender, bir veda mektubuyla ortadan kaybolarak hayranlarını merak ettirdi. Ünlü oyuncu yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. İşte Eva Bender'in son hali!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 17:46