’Yeşilçam’ın İsveç Güzeli’ olarak anılıyordu! Bir veda mektubuyla ortadan kaybolan sarışın güzel yıllar sonra ortaya çıktı!

Tarkan filmlerinde 'Büyücü Gosha' rolüyle akıllarda yer edinen oyuncu Eva Bender, 70'li yıllara damga vurdu. Ünlü oyuncu Eva Bender, bir veda mektubuyla ortadan kaybolarak hayranlarını merak ettirdi. Ünlü oyuncu yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. İşte Eva Bender'in son hali!

Giriş Tarihi: 23.10.2025 17:46
Ünlü oyuncu Eva Bender, Yeşilçam'a damga vuran 'Tarkan' serisinde başrol oynadı ve hafızalara bu rolüyle kazındı.

Yeşilçam'ın 'İsveç Güzeli' olarak hafızalara kazınan Eva Bender, Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon, Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi yapımlarda boy gösterdi.

Ünlü oyuncu Bender, 1968 yılında Halit Refiğ ile dünyaevine girdi. Ama ünlü çift evliliklerinin iki yılında boşandı.

Halit Refiğ ile boşanan Bender, bu ayrılığın ardından bunalıma girdi.

Eva Bender, 1988 yılında bir veda mektubuyla ortadan kayboldu. Herkes ünlü oyuncunun vefat ettiğini sanarken Bender yıllar sonra ortaya çıktı.

İŞTE EVA BENDER'İN SON HALİ!

30 Aralık 1926'da Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğan Özatay, 26 Haziran 2002'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca tam 497 filmde rol alarak Türk sinemasında en çok film çeviren üçüncü oyuncu unvanını kazandı.

1950'li ve 1960'lı yıllarda jön rollerinde kamera karşısına geçen oyuncu, kısa süre sonra Yeşilçam'ın vazgeçilmez "kötü adamı"na dönüştü.

Özatay, özellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı karakterlerle milyonların hafızasında yer etti. "Korkusuz Korkak"ta Ayı Abbas, "Üç Kağıtçı"da minibüsçü Hasan, "Atla Gel Şaban"da Davut ve "Zehir Hafiye"de Manyak Mahmut rolleri, onun en çok hatırlanan performansları arasında yer aldı.

Tehditkâr bakışları, tok sesi ve sahneye kattığı gerçeklik duygusu, onu Yeşilçam'ın en güçlü "antagonist"lerinden biri yaptı.

İŞTE YÜREK BURKAN SON!

Fakat başarıları ona mutluluk getirmedi. Yüzlerce filmine rağmen hayatının son günlerinde geçimini katalog satarak sağladı

Özel hayatında bir dönem İtalya'da da yaşayan sanatçı, 2002 yılında akciğer kanseri nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Özatay, Türk sinema tarihine "kötü adamın unutulmaz yüzü" olarak geçti.

