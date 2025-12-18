Yeşilçam’ın kalpleri ısıtan yüzüydü… Nubar Terziyan meğer bakın kimin dayısıymış! Duyanlar şaşkın

Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizleri çok şaşırtacak! Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'da 400'den fazla yapımda rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan hakkındaki gerçeği ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.