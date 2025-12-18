Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın kalpleri ısıtan yüzüydü… Nubar Terziyan meğer bakın kimin dayısıymış! Duyanlar şaşkın

Yeşilçam’ın kalpleri ısıtan yüzüydü… Nubar Terziyan meğer bakın kimin dayısıymış! Duyanlar şaşkın

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz yüzlerinden biri olan Nubar Terziyan'la ilgili şaşırtan gerçek gün yüzüne çıktı. Yıllarca iyi kalpli karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun, bakın hangi ünlü şarkıcının dayısı olduğu ortaya çıktı! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi…

Giriş Tarihi: 18.12.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:25
Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizleri çok şaşırtacak! Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam'da 400'den fazla yapımda rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan hakkındaki gerçeği ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.

Yeşilçam'dan günümüze birçok ünlü ismin akrabalık ilişkisi var onlardan biri de Nubar Terziyan. Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazındı.

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğlu.

İşte Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan'ın şarkıcı yeğeni ve sizin için derlediğimiz akraba ünlüler...

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

Günay Girik - Fatma Girik

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Bilal İnci - Elif İnci

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Tanju Gürsu - Temel Gürsu

Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer

Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil