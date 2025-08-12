Yeşilçam’ın karizmatik jönüydü! Kartal Tibet’in nereli olduğunu biliyor muydunuz?

ÜNLÜ OYUNCU ASLEN ANKARALI!

Kartal Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca 200'den fazla dizi ve filmde başrol oynayan sanatçı, senarist ve yönetmen olarak da çok sayıda sinema ve televizyon yapımına ismini altın harflerle yazdırdı.