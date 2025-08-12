Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam’ın karizmatik jönüydü! Kartal Tibet’in nereli olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın romantik jönü Kartal Tibet, her dönemde ilgi çeken ünlü isimlerden biri. Peki siz Kartal Tibet'in nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte Kartal Tibet'in bilinmeyenleri!

Giriş Tarihi: 12.08.2025 18:19 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 18:19
Türk sinemasının hem romantik, hem savaşçı oyuncusu olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 yılında henüz 82 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Aramızdan yaklaşık 4 sene önce ayrılan Kartal Tibet'in hayatı merak konusu… İşte usta oyuncunun daha önce hiç duymadığınız mesleği ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri!

ÜNLÜ OYUNCU ASLEN ANKARALI!

Kartal Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca 200'den fazla dizi ve filmde başrol oynayan sanatçı, senarist ve yönetmen olarak da çok sayıda sinema ve televizyon yapımına ismini altın harflerle yazdırdı.

Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde henüz 10 yaşındayken sahneye çıkan Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol konuşmaya başladı ve ardından Devlet Tiyatroları'ndaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde oynadı.

GERÇEK MESLEĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ? BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİYDİ!

Okuduğu şiirle ilk, orta, lise ve üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi olan Kartal Tibet, Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve daha sonra babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirdi.

Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak 1960'da Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.

Kuruluşunda yer aldığı Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nde 4 piyes yöneten ve 20 oyunda rol alan usta sanatçı, bu yılları, "Kendi işimi kendi yapma arzum vardı. Çünkü daha gençtim ve başarılı olamazsam Devlet Tiyatrosu beni bekliyordu." ifadeleriyle aktarmıştı.

Sanatçı, Gündüz Sencer ile 1963'te evlendi, çiftin 1964'te Kanat, 1973'te Kumru adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

YEŞİLÇAM'A SUAT YALAZ'IN TEKLİFİYLE ADIM ATTI! HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF!

Kartal Tibet, Suat Yalaz'ın teklifiyle 1965'te "Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit" adlı filmde Yeşilçam'a adım attı.

Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri "Malkoçoğlu" ve "Kara Murat" olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırırken, Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı "Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu", "Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı", 1967 yapımı "Karaoğlan: Bizanslı Zorba", "Karaoğlan: Yeşil Ejder" ve 1972 yapımı "Karaoğlan Geliyor" filmleriyle devam etti.

Daha sonra Sezgin Burak'ın çizdiği "Tarkan" karakterinin, 1969'da çekilen sinema uyarlamasında rol alan sanatçı, 1970'te "Tarkan: Gümüş Eyer", 1971'de "Tarkan: Viking Kanı", 1972'de "Tarkan: Altın Madalyon" ve 1973'te "Tarkan: Güçlü Kahraman" filmlerinde başrol oynadı.

Kartal Tibet, seri filmlerin yanı sıra "Sancakbeyi Murad", "Bir Osmanlı Savaşçısı", "Bağdat'ta Bir Hırsız" ve "İngiliz Kemal" filmlerinde, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" melodramlarında, "Zambaklar Açarken" ve "Çalıkuşu" gibi pek çok romanın uyarlamasında da usta oyunculuğuyla izleyici karşısına çıktı.

KEMAL SUNAL FİLMLERİ VE TELEVİZYON DİZİLERİ YÖNETTİ

Tibet, 1977'de "Tosun Paşa" filminde yönetmen koltuğuna oturdu ve başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 20'den fazla filmde toplumsal sorunları ele aldı.

Yönetmenliğini yaptığı filmlerde ahlaken yozlaşmış politikacılara ve haksızlıklara başkaldıran basit insanların komik hikayelerini işleyen Tibet, 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren komik ancak dram yönü ağır basan toplumsal içerikli filmlere de imza attı.

Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti. Gişe rekorları kıran filmlerin ardından 1990'lı yıllarda televizyon döneminin başlamasıyla, "Süper Baba", "Yasemince", "Emret Komutanım" ve "Ah Bir Zengin Olsam" adlı dizilerin yönetmen koltuğuna da oturan Tibet, 2000'li yıllarda ise Türk sineması klasiklerini yeniden canlandırma isteğiyle "Hababam Sınıfı Merhaba" (2003) ve "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" (2006) filmlerini çekti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 2002'de "Yaşam Boyu Onur Ödülü" alan sanatçı, 2006'da ise "Yıldırım Önal Anı Ödülü"ne layık görüldü. Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödüle değer görülen Tibet, 2 Temmuz 2021'de 82 yaşındayken vefat etti.

"Gol Kralı", "Davaro", "Çarıklı Milyoner", "Şabaniye", "Sosyete Şaban", "Şendul Şaban", "Deli Deli Küpeli", "Arkadaşım ve Ben", "Öğretmen", "Uyanık Gazeteci" ve "Duygu Çemberi" filmlerinin de senaryosunu kaleme aldı.

Peki efsane oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet'in oğlunun kim olduğunu biliyor musunuz?

Civan Canova'nın üvey babasının Kartal Tibet olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Küçük yaşta iken anne ve babası ayrılan Canova, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştıran isim oldu.

Ela Yörüklü, Arka Sokaklar'da hayat verdiği Ezgi karakteri ile büyük beğeni toplamış ve başarılı oyunculuğu, güzelliğiyle adından söz ettirmişti.

2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı.

İlk deneyimini 2018'de yayımlanan 'Kalk Gidelim' dizisinde yaşayan güzel oyuncu daha sonra Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da rol aldı.

Ela Yörüklü Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra mesleğine geri döndüğünü sosyal medyadan duyurdu.

Yörüklü, Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra veteriner olarak görev yapmaya başladı.

Veteriner olarak görev yapan güzel isim sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri 'benimkiler' notuyla paylaştı.