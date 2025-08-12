Yeşilçam’ın karizmatik jönüydü! Kartal Tibet’in nereli olduğunu biliyor muydunuz?

Türk sinemasının hem romantik, hem savaşçı oyuncusu olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 yılında henüz 82 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Aramızdan yaklaşık 4 sene önce ayrılan Kartal Tibet'in hayatı merak konusu… İşte usta oyuncunun daha önce hiç duymadığınız mesleği ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri! ÜNLÜ OYUNCU ASLEN ANKARALI! Kartal Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca 200'den fazla dizi ve filmde başrol oynayan sanatçı, senarist ve yönetmen olarak da çok sayıda sinema ve televizyon yapımına ismini altın harflerle yazdırdı. Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde henüz 10 yaşındayken sahneye çıkan Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki 'Ayşe Abla' piyeslerinde başrol konuşmaya başladı ve ardından Devlet Tiyatroları'ndaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde oynadı. GERÇEK MESLEĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ? BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİYDİ! Okuduğu şiirle ilk, orta, lise ve üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi olan Kartal Tibet, Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve daha sonra babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirdi. Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak 1960'da Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı. Kuruluşunda yer aldığı Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nde 4 piyes yöneten ve 20 oyunda rol alan usta sanatçı, bu yılları, 'Kendi işimi kendi yapma arzum vardı. Çünkü daha gençtim ve başarılı olamazsam Devlet Tiyatrosu beni bekliyordu.' ifadeleriyle aktarmıştı. Sanatçı, Gündüz Sencer ile 1963'te evlendi, çiftin 1964'te Kanat, 1973'te Kumru adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. YEŞİLÇAM'A SUAT YALAZ'IN TEKLİFİYLE ADIM ATTI! HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF! Kartal Tibet, Suat Yalaz'ın teklifiyle 1965'te 'Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit' adlı filmde Yeşilçam'a adım attı. Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri 'Malkoçoğlu' ve 'Kara Murat' olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırırken, Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı 'Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu', 'Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı', 1967 yapımı 'Karaoğlan: Bizanslı Zorba', 'Karaoğlan: Yeşil Ejder' ve 1972 yapımı 'Karaoğlan Geliyor' filmleriyle devam etti. Daha sonra Sezgin Burak'ın çizdiği 'Tarkan' karakterinin, 1969'da çekilen sinema uyarlamasında rol alan sanatçı, 1970'te 'Tarkan: Gümüş Eyer', 1971'de 'Tarkan: Viking Kanı', 1972'de 'Tarkan: Altın Madalyon' ve 1973'te 'Tarkan: Güçlü Kahraman' filmlerinde başrol oynadı. Kartal Tibet, seri filmlerin yanı sıra 'Sancakbeyi Murad', 'Bir Osmanlı Savaşçısı', 'Bağdat'ta Bir Hırsız' ve 'İngiliz Kemal' filmlerinde, 'Sarmaşık Gülleri' ve 'Boş Çerçeve' melodramlarında, 'Zambaklar Açarken' ve 'Çalıkuşu' gibi pek çok romanın uyarlamasında da usta oyunculuğuyla izleyici karşısına çıktı. KEMAL SUNAL FİLMLERİ VE TELEVİZYON DİZİLERİ YÖNETTİ Tibet, 1977'de 'Tosun Paşa' filminde yönetmen koltuğuna oturdu ve başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 20'den fazla filmde toplumsal sorunları ele aldı. Yönetmenliğini yaptığı filmlerde ahlaken yozlaşmış politikacılara ve haksızlıklara başkaldıran basit insanların komik hikayelerini işleyen Tibet, 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren komik ancak dram yönü ağır basan toplumsal içerikli filmlere de imza attı. Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti. Gişe rekorları kıran filmlerin ardından 1990'lı yıllarda televizyon döneminin başlamasıyla, 'Süper Baba', 'Yasemince', 'Emret Komutanım' ve 'Ah Bir Zengin Olsam' adlı dizilerin yönetmen koltuğuna da oturan Tibet, 2000'li yıllarda ise Türk sineması klasiklerini yeniden canlandırma isteğiyle 'Hababam Sınıfı Merhaba' (2003) ve 'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu' (2006) filmlerini çekti. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 2002'de 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan sanatçı, 2006'da ise 'Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne layık görüldü. Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödüle değer görülen Tibet, 2 Temmuz 2021'de 82 yaşındayken vefat etti. 'Gol Kralı', 'Davaro', 'Çarıklı Milyoner', 'Şabaniye', 'Sosyete Şaban', 'Şendul Şaban', 'Deli Deli Küpeli', 'Arkadaşım ve Ben', 'Öğretmen', 'Uyanık Gazeteci' ve 'Duygu Çemberi' filmlerinin de senaryosunu kaleme aldı. Peki efsane oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet'in oğlunun kim olduğunu biliyor musunuz? Civan Canova'nın üvey babasının Kartal Tibet olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Küçük yaşta iken anne ve babası ayrılan Canova, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştıran isim oldu. Ela Yörüklü, Arka Sokaklar'da hayat verdiği Ezgi karakteri ile büyük beğeni toplamış ve başarılı oyunculuğu, güzelliğiyle adından söz ettirmişti. 2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı. İlk deneyimini 2018'de yayımlanan 'Kalk Gidelim' dizisinde yaşayan güzel oyuncu daha sonra Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da rol aldı. Ela Yörüklü Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra mesleğine geri döndüğünü sosyal medyadan duyurdu. Yörüklü, Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra veteriner olarak görev yapmaya başladı. Veteriner olarak görev yapan güzel isim sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri 'benimkiler' notuyla paylaştı. Ela Yörüklü verdiği bir röportajda da şu ifadeleri kullanmıştı: 'Kendimi bildim bileli hayvanlara aşığım. Çocukken ailem hayvanların yanından beni zor alırmış. Ailece bir yerlere gittiğimizde hep kaybolmanın eşiğinden dönermişim, sebebi de her gördüğüm hayvanın peşine takılıp gidiyor olmammış. Hayvanlarla ilgilenmek, onlar için bir şeyler yapmak bana hayat boyu mutluluk ve haz verecek bir şey. Bu yüzden Veteriner Fakültesi'ne girdim.' EK İŞLER YAPAN ÜNLÜ İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK YAĞMUR TANRISEVSİN Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yağmur Tanrısevsin, seramik tutkusuna yönelmişti. Yağmur Tanrısevsin, oyunculuk kariyerinin yanında seramik sanatçılığı da yapıyor. Ünlü oyuncu, tasarımlarını yurtdışına ihraç ediyor. Ünlü isim, 'Yurtdışına tasarım yapmak, seramik ihraç etmek benim için ayrı bir önem taşıyor. Hedefim dünya markası olmak.' dedi. GÖRKEM SEVİNDİK Görkem Sevindik, daha önce 'Kurtlar Vadisi', 'Söz', 'Ramo', 'Erkek Severse' ve 'Kahraman Babam' gibi yapımlarda rol aldı. Görkem Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantinini işletiyor. Ünlü oyuncu, 'Bir ortağımla kantinin işletmesini aldık. O fotoğrafın çekildiği gün kantinde çalışıyordum. Daha önce de oto yıkama işi yaptım. Oyunculuk dışında işlerle uğraşmayı seviyorum. Sırf beni görmeye gelenler oluyor. Bir tost satıyorum, bir fotoğraf çektiriyorum' ifadelerini kullandı. SEMA AYDEMİR Bir okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladığını duyuran milli sporcu paylaşımının altına, 'Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum' notunu düştü. Şimdilerde 47 yaşında olan Mine Çağlar Kondu, 2000'lerin başında yayınlanan 'Çarli İş Başında' dizisindeki seksi ama bir o kadar da saf olan Cilvenaz karakteriyle adını duyurmuş ama sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Oyunculuğu bırakan ve kendine bambaşka bir yol çizen Mine Çağlar Kondu, veteriner kliniğinde hastalarına bakıyor. KENDİ KLİNİĞİMDE AMELİYATLAR YAPIYORUM Amerika'da da denklik üzerine bir eğitim aldım. Hayvanlarda fizik tedavi uzmanlığım var. Oyunculuktan çok iyi para kazanıyordum. Mezun olup doktor olunca daha düşük fiyatlara istediğim işi yaptım. Veteriner hekimlik de şimdinin popüler mesleği.' IRMAK ÜNAL Bir dönem oyunculuk yapan Irmak Ünal setlere ara vermiş ve kendini spora adamıştı. YOGA EĞİTMENİ OLDU Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Yoga eğitmenlik eğitmenlik sertifikasını aldı. YAĞMUR SARIOĞLU Eski Galatasaray futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu mezun olduktan sonra pilotluk eğitimi almaya başlamıştı. Bu konuda kendini geliştiren Yağmur Sarıoğlu, bir havayolu şirketinde pilot olarak çalışıyor. Yağmur Sarıoğlu son olarak kaptan pilotluk rozetini taktı. 35 yaşındaki Sarıoğlu, aylarca süren eğitimden sonra mesleğini yapması, sevenlerinin takdirini topluyor. Sarıoğlu'nun fotoğraflarını gören takipçiler 'Seninle gurur duyuyoruz, ne mutlu bize' yorumlarında bulunuyor. BERDAN MARDİNİ Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından olan Berdan Mardini, 7 yılın sonunda hayalini gerçekleştirerek kozmetik işine girmişti. Parfüm markası çıkaran Berdan Mardini heyecanını, 'Her şey bir hayalle başladı benim için. Köyüme, memleketime, ülkeme faydalı olabilmek için 7 yıl önce attığım bu adımla acısıyla tatlısıyla bu günlere geldim. Hasat için geldiğim bu günlerdeki yaşadığım gururu ve mutluluğu anlatamam. Her geçen sene aldığımız verim daha da yukarı çıkarak büyüyor. Daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak ve insanların hayatına dokunmak için verdiğim bu mücadeleye devam edeceğim. Bu güzel güllerin büyük emeklerle işlenip, 100'ü aşkın ürüne dönüştürerek sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.' sözleriyle dile getirmişti.