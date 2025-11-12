Trend Galeri Trend Magazin Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher hakkında şoke eden gerçek! Kızının kim olduğuna inanamayacaksınız...

Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher hakkında şoke eden gerçek! Kızının kim olduğuna inanamayacaksınız...

Aile Şerefi'nin Hasan'ı, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Mahmut Cevher hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncunun kızı da oldukça tanınan biriymiş. Üstelik Selvi Boylum Al Yazmalım filminde rol almış. Hayranlar bu bağlantıyı duyunca oldukça şaşırdı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 11:03
1976 yapımı olan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların rol aldığı film, üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor.

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

Aile Şerefi'nde Hasan karakterine can veren karizmatik aktör Mahmut Cevher, de efsane oyunculuğuyla iz bırakmıştı.

Mahmut Cevher, 1949 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Sanat hayatına 1976 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen yarışmada birinci seçildikten sonra, aynı yıl Orhan Aksoy yönetmenliğinde çevrilen Aile Şerefi adlı filmde bir rol üstlenerek başladı.

Mahmut Cevher, 1983 yılında yazdğı bir de senaryo (Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe) denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Cevher Yenel'in babası olan Mahmut Cevher, 70'li yıllardan günümüze kadar birçok film ve dizi de roller aldı.

Peki 76 yaşındaki sevilen oyuncunun kendisinden de ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz?

İlk kez öğrenenler ve baba-kızın benzerliğini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Bilal İnci - Elif İnci

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Halit Kut- Burak Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Aliye Uzunatağan -Ayşecan Tatari

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu