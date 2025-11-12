Yeşilçam’ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher hakkında şoke eden gerçek! Kızının kim olduğuna inanamayacaksınız...

Mahmut Cevher, 1983 yılında yazdğı bir de senaryo (Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe) denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Cevher Yenel'in babası olan Mahmut Cevher, 70'li yıllardan günümüze kadar birçok film ve dizi de roller aldı.