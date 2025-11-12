Trend
Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher hakkında şoke eden gerçek! Kızının kim olduğuna inanamayacaksınız...
Aile Şerefi'nin Hasan'ı, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Mahmut Cevher hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncunun kızı da oldukça tanınan biriymiş. Üstelik Selvi Boylum Al Yazmalım filminde rol almış. Hayranlar bu bağlantıyı duyunca oldukça şaşırdı.
Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 11:03