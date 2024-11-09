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Yeşilçam'ın koca yürekli cefakar anasıydı! İki oğlu da ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Yeşilçam'ın koca yürekli cefakar anasıydı Şükriye Atav... Usta oyuncu Şükriye Atav'ın oğulları da meğer kendisi kadar ünlüymüş. İşte Yeşilçam'ın annesi Şükriye Atav'ın oğulları...

Giriş Tarihi: 09.11.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 08:16
Yeşilçam’ın koca yürekli cefakar anasıydı! İki oğlu da ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Yeşilçam’ın koca yürekli cefakar anasıydı! İki oğlu da ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

Yeşilçam’ın koca yürekli cefakar anasıydı! İki oğlu da ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Yeşilçam’ın koca yürekli cefakar anasıydı! İki oğlu da ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Yeşilçam’ın koca yürekli cefakar anasıydı! İki oğlu da ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

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