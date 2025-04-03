Trend
Galeri
Trend Magazin
Beyaz tülbenti ve basma eteğiyle Yeşilçam'a damga vurmuştu! Şükriye Atav'ın iki oğlu da meğer ünlüymüş...Biri spiker diğeri oyuncu...
Beyaz tülbenti ve basma eteğiyle Yeşilçam'a damga vurmuştu! Şükriye Atav'ın iki oğlu da meğer ünlüymüş...Biri spiker diğeri oyuncu...
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte sayısız filme imza atan emektar oyuncunun ünlü çocukları...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:19