Trend Galeri Trend Magazin Beyaz tülbenti ve basma eteğiyle Yeşilçam'a damga vurmuştu! Şükriye Atav'ın iki oğlu da meğer ünlüymüş...Biri spiker diğeri oyuncu...

Beyaz tülbenti ve basma eteğiyle Yeşilçam'a damga vurmuştu! Şükriye Atav'ın iki oğlu da meğer ünlüymüş...Biri spiker diğeri oyuncu...

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Şükriye Atav'ın meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş. İşte sayısız filme imza atan emektar oyuncunun ünlü çocukları...

Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:19
Beyaz tülbenti ve basma eteğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş...Biri spiker diğeri oyuncu...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Beyaz tülbenti ve basma eteğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş...Biri spiker diğeri oyuncu...

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

Beyaz tülbenti ve basma eteğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş...Biri spiker diğeri oyuncu...

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Beyaz tülbenti ve basma eteğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş...Biri spiker diğeri oyuncu...

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Beyaz tülbenti ve basma eteğiyle Yeşilçam’a damga vurmuştu! Şükriye Atav’ın iki oğlu da meğer ünlüymüş...Biri spiker diğeri oyuncu...

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...